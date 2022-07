Alessia Marcuzzi, prima di tornare in tv con il programma Boomerissima, si è raccontata a ruota libera. La conduttrice ha parlato di tutto: dalla presunta crisi con il marito a causa di Stefano De Martino all’addio a Mediaset.

Alessia Marcuzzi sull’addio a Mediaset

Intervistata dal settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi ha parlato dell’ultimo anno della sua vita. L’addio a Mediaset, dopo anni e anni di onorato servizio, l’ha portata a riflettere molto, ma ci ha tenuto a sottolineare che non c’è stata nessuna lite all’ultimo sangue. Ha dichiarato:

“Mediaset mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono. (…) È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia”.

Alessia Marcuzzi sugli ex e il marito

La Marcuzzi ha parlato anche dei padri dei suoi figli, ovvero Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti. Con entrambi ha un rapporto ottimo, così come ce l’ha con le rispettive compagne, ma ha sottolineato che “è un esercizio faticoso e insieme un atto d’amore“. Per quanto riguarda la presunta crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi, ha dichiarato:

“Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla”.

Una crisi, quindi, c’è stata. Ma Stefano De Martino non c’entra nulla. Come in tutti i rapporti ci sono stati alti e bassi, ma il marito resta la sua colonna portante.

La nuova avventura con Boomerissima

Nella prossima stagione televisiva, la Marcuzzi tornerà in televisione con il nuovo programma Boomerissima, in scena su Rai2. Si tratta di un varietà che mette a confronto due generazioni. In merito ha dichiarato:

“L’ispirazione mi è venuta pensando al rapporto con mio figlio Tommaso, che ha 21 anni e spero partecipi alla trasmissione, anche solo per una puntata”.

In questo lungo anno lontana dal piccolo schermo, Alessia si è dedicata alla sua attività da imprenditrice, di cui va molto fiera. Ha dichiarato: