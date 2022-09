Alessia Marcuzzi, cosa fa quando è nervosa: il video

Cosa fa Alessia Marcuzzi quando è nervosa? La conduttrice di Boomerissima, programma che avrebbe dovuto debuttare su Rai2 a breve ma è stato rimandato, ha condiviso un video su TikTok in cui mostra la sua personalissima terapia anti stress.

Alessia Marcuzzi: cosa fa quando è nervosa?

In attesa di tornare in televisione, Alessia Marcuzzi si concede ancora un po’ di sano relax. Dopo l’addio a Mediaset, avrebbe dovuto debuttare su Rai2 a novembre, con il nuovo programma Boomerissima. I vertici di Viale Mazzini, però, hanno deciso di rimandare il format a data da destinarsi, probabilmente ad anno nuovo. Nessuna delusione per La Pinella, che ha comunque trovato il modo per ingannare l’attesa. Come? Semplice, con i social.

Nelle ultime ore, Alessia ha condiviso un video in cui mostra cosa fa quando è nervosa.

Il video anti stress di Alessia Marcuzzi

Per allentare la tensione, Alessia balla. Non si tratta di una coreografia da teenagers, come quelle che regala ai fan in compagnia della figlia Mia, ma di un balletto anti stress. Non a caso, la Marcuzzi ha il volto piuttosto corrucciato e i passi sono pochi e semplici.

Anche l’abbigliamento, ovviamente, è adatto per l’occasione: top, pantaloni e piedi rigorosamente scalzi. “Quando sono nervosa…“, ha scritto la Pinella a didascalia del filmato.

La reazione dei fan

Il video in cui Alessia mostra ai fan cosa fa quando è nervosa ha scatenato reazioni opposte. Qualcuno apprezza la sua terapia anti stress, mentre altri la attaccano giudicandola “ridicola“.