Continua a far discutere l’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset dopo 25 anni d’onorata carriera e, secondo indiscrezioni in circolazione, il prossimo ingaggio della conduttrice potrebbe essere in Rai.

Alessia Marcuzzi in Rai

Secondo indiscrezioni Alessia Marcuzzi sarebbe a un passo dall’entrare in Rai.

La conduttrice infatti avrebbe ricevuto un’offerta per la conduzione di un format che andrà in onda su Rai 2 da settembre del prossimo anno e che sarebbe stato firmato dallo storico autore de I Fatti Vostri, Michele Guardì. Al momento la conduttrice non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e da mesi sarebbe concentrata sui suoi impegni familiari e sul suo brand di cosmetici, Luce, che ha lanciato sul mercato lo scorso anno.

Sui social Alessia Marcuzzi non manca di condividere con i fan i retroscena della sua vita quotidiana e in tanti non vedono l’ora di sapere se presto tornerà in tv. Al momento sulla questione non vi sono conferme e ai fan non resta altro da fare che attendere.

Alessia Marcuzzi al posto di Bianca Guaccero

Sempre secondo il rumor in circolazione la conduttrice potrebbe prendere il posto di Bianca Guaccero.

Si dà il caso infatti che lo show che le è stato proposto sarebbe nella stessa fascia oraria di Detto Fatto. Lo show – inizialmente condotto da Caterina Balivo – avrebbe subito un crollo degli ascolti e per questo la Rai starebbe ipotizzando di cancellarlo definitivamente. Sarà vero?

Alessia Marcuzzi: l’addio alla tv

All’inizio dell’estate Alessia Marcuzzi ha annunciato il suo addio a Mediaset con un post sui social che ha lasciato i fan a bocca aperta. “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, aveva dichiarato la conduttrice nel suo post via social. A seguire Alessia Marcuzzi si è concentrata soprattutto sui suoi impegni familiari e sui suoi figli, Tommaso (nato dall’amore per Simone Inzaghi, e Mia, nata dall’amore per Francesco Facchinetti. Oggi la conduttrice è felicemente sposata con Paolo Calabresi Marconi.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gossipetv/?hl=it