Alessandro Canino: chi è, carriera, vita privata e curiosità

Alessandro Canino, nato a Firenze nel 1973, è un cantautore italiano che deve la sua grande passione per la musica al padre, un tempo interprete nei pianobar fiorentini.

Alessandro Canino a Techetechetè: la sua carriera

Il suo esordio televisivo è datato 1992, quando fu selezionato da Pippo Baudo per il Festival di Sanremo di quell’anno.

Evidentemente il conduttore seppe riconoscere in lui del talento e decise di scommettere sul giovane. Alessandro Canino si aggiudicò il sesto posto tra le “Novità” e vinse il Telegatto come rivelazione musicale di quell’anno con la canzone “Brutta“, che resta senza dubbio il suo brano più celebre. Sebbene non abbia raggiunto il podio, dunque, i riconoscimenti sono arrivati e da quel momento in avanti sono aumentati sempre di più.

Lo stesso anno produsse il suo primo disco e tentò per ben due volte di vincere Sanremo come Big con le canzoni “Tu tu tu tu” nel 1993 e “Crescerai” nel 1994, senza tuttavia riuscire nella non facile impresa. Le delusioni e le difficoltà nel mondo della musica lo portano a un’interruzione abbastanza lunga nella sua produzione musicale fino al 2013 quando ha ripreso a pubblicare inediti.

Alessandro Canino: la vita nel mondo della radio

Abbiamo visto Alessandro Canino anche altre volte sul piccolo schermo: è stato un concorrente nel 2017 di The winner is, dove è anche arrivato in finale, e poi nel 2018 ha preso parte al programma Ora o mai più. Nel 2019 è volato in Romania come ospite all’Eurovision Song Contest.

In quell’occasione ha duettato con la sua unica figlia, Guya, nata dal matrimonio con Silvia De Ieso avvenuto nel 1992. La prima unione di Alessandro Canino è però terminata e dal 2018 ha una relazione con Nancy Pilch.

Allontanandosi dal mondo della musica, Alessandro Canino ha intrapreso poi una carriera nel mondo della radio: conduce difatti Un giorno da Canino sull’emittente Lady Radio. Il programma va in onda sul network tutti i pomeriggio: al fianco di Alessandro Canino co-conducono Lorenzo Meazzini, Luca Mariani e Franceskino Dj.

Alessandro Canino sembra in questo aver trovato la sua dimensione, ma il tutto gravita sempre attorno alla sua passione per la musica: basti pensare che ha scritto un libro di cucina in cui ogni ricetta è abbinata a un brano musicale. L’ironico titolo del volume, che si rifà alla sua storica canzone è “Brutta ma buona”. Questa non è la prima esperienza con la scrittura di Alessandro Canino: nel 2021 ha anche scritto un libro autobiografico dal titolo “Pensieri in brutta copia”, che sembra rimandare sempre al suo più grande successo nel mondo della musica. Sembra chiaro, quindi, che la devozione dell’artista nei confronti della musica non è mai scemata, nonostante le difficoltà della sua carriera.

