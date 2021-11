Hilaria Baldwin, moglie dell’attore Alec Baldwin, ha postato sui social il primo ritratto “di famiglia” durante le festività dedicate ad Halloween. Insieme a lei anche il celebre attore – che ha di recente ucciso involontariamente sul set la direttrice della fotografia Halyna Hutchins – e i loro cinque figli.

Hilaria Baldwin: la foto

In occasione della festa di Halloween Alec Baldwin ha posato in compagnia della moglie e dei loro figli in maschera. Per l’attore si tratta di un momento particolarmente difficile visto che, solo alcuni giorni fa, ha involontariamente ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito gravemente il regista Joel Souza con una pistola che avrebbe dovuto essere caricata a salve.

“Fare il genitore in questo momento è un’esperienza intensa, come minimo.

Oggi ci siamo ripresi per dar loro una giornata di festa. Costumi last minute, un po’ di tutto rimescolato, ma erano così felici e mi hanno riscaldato il cuore”, ha scritto la moglie dell’attore in riferimento alla tragedia capitata sul set di Rust.

Hilaria Baldwin: la reazione di Alec Baldwin

Alec Baldwin – che non è stato ritenuto responsabile di quanto accaduto – nei giorni scorsi ha espresso tutto il suo dolore per quanto capitato.

“Dubito che ”Rust” si girerà ancora. A volte ci sono incidenti sui set, ma nulla di simile. C’era una possibilità su mille miliardi che un episodio simile accadesse”, ha dichiarato il celebre attore, visibilmente provato per quanto accaduto.

Hilaria Baldwin e Alec Baldwin: la vita privata

Oggi l’attore sta cercando di ritrovare la serenità accanto a sua moglie, Hilaria Baldwin, e ai loro cinque figli. Da subito la moglie di Alec Baldwin gli è stata accanto fornendogli conforto e solidarietà per quanto accaduto sul set di Rust.