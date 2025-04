Un nuovo inizio per Airyn De Niro

Airyn De Niro, figlia dell’iconico attore Robert De Niro e della modella Toukie Smith, ha recentemente condiviso la sua esperienza di transizione in un’intervista esclusiva. A 29 anni, ha rivelato di essere una donna transgender, un passo che ha descritto come liberatorio e fondamentale per la sua identità. “Nella mia vita credo di non essere mai stata davvero vista”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di essere autentici e onesti, specialmente sui social media.

Il percorso di transizione e l’ispirazione

Airyn ha iniziato la terapia ormonale lo scorso autunno, ispirata da figure come Laverne Cox e Marsha P. Johnson. La sua storia è un esempio di come la rappresentanza possa influenzare positivamente le vite di molte persone. “Spero di poter essere fonte di ispirazione per un’altra persona come me, che è nera, queer e non rientra negli standard di bellezza tradizionali”, ha affermato, evidenziando il desiderio di vedere più donne trans e nere nel mondo della moda e dello spettacolo.

Affrontare le sfide e costruire un futuro

Durante la sua infanzia, Airyn ha affrontato molteplici difficoltà legate alla sua identità e al suo aspetto fisico. “C’è una differenza tra l’essere visibili e l’essere visti”, ha spiegato, raccontando come spesso si sia sentita giudicata per non essere mai abbastanza. Questo vissuto l’ha portata a desiderare un cambiamento non solo per sé stessa, ma anche per le generazioni future. Con un cognome così pesante, ha dovuto affrontare l’etichetta di ‘nepo baby’, ma ha chiarito che i suoi genitori hanno sempre voluto che trovasse la propria strada.

Un futuro dedicato alla salute mentale

Guardando al futuro, Airyn ha espresso il desiderio di diventare una consulente per la salute mentale, un campo in cui sente ci sia un grande bisogno di supporto, soprattutto per le persone di colore e queer. “Spero di riuscire a dare il mio contributo”, ha affermato, dimostrando una forte volontà di impegnarsi in una missione che va oltre il mondo dello spettacolo. La sua storia è un potente promemoria dell’importanza di essere autentici e di sostenere gli altri nel loro percorso di accettazione.