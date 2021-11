Agustina gandolfo, moglie di Lautaro Martinez si è sfogata via social contro un ristorante di Piazza Duomo a Milano dove le sarebbe stato portato un menù senza prezzi.

Agustina Gandolfo: lo sfogo

Per festeggiare forse il rinnovo del contratto di suo marito, Lautaro Martinez, nell’Inter, Agustina Gandolfo si è concessa insieme a lui un romantico pranzo in uno dei ristoranti più esclusivi di Milano.

Tutto sarebbe andaro per il meglio ad eccezion fatta per il menù: la modella e influencer si è infatti lamentata pubblicamente perché le sarebbe stato portato un menù senza prezzi, così come previsto in alcuni dei ristoranti più esclusivi solo per i clienti di genere femminile. “Lo sapevate che in Italia in diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menù alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata. La cosa peggiore è che molti italiani giustificano questo fatto dicendo che succede solo nei ristoranti di un certo livello.

E quindi le donne non possono pagare se si tratta di una cena più costosa?”, ha tuonato via social la Gandolfo. I cosiddetti “menù di cortesia” – che vengono spesso dati alle donne – hanno già generato alcune polemiche tra socialité e influencer impegnate nelle battaglie per l’uguaglianza di genere.

Agustina Gandolfo chi è

Agustina Gandolfo è la moglie del calciatore Lautaro Martinez. Nata a Mendoza, in Argentina, è diventata ben presto una influencer e fashion blogger di successo grazie alle sue curve da capogiro e la sua bellezza mozzafiato.

Lei e Lautaro Martinez ha avuto una bambina, Nina, nata a febbraio 2021.

Agustina Gandolfo: la figlia

Sui social Agustina Gandolfo ha raccontato ai fan la sua gravidanza e non ha perso occasione per scrivere teneri messaggi alla figlia e al suo compagno, Lautaro Martinez. Oggi la famiglia sembra essere più felice e unita che mai e sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul loro conto.