Nuovo anno significa ovviamente nuovi impegni da ricordare! Per essere sicure di non dimenticarne proprio nessuno potreste servrvi di un’agenda e quelle per il 2022 sono davvero bellissime!

Se anche voi vi riconoscete nel profilo delle “Cartopazze”, ovvero tutte quelle persone appassionate del mondo della cartoleria, e siete alla ricerca dell’agenda giusta per le vostre esigenze, dovete assolutamente continuare a leggere questo articolo.

Agenda 2022: il notebook di Moleskine per Missoni

Se l’idea dell’agenda divisa giorno per giorno non fa per voi potreste ripiegare su comodissimi notebook a righe, a quadretti oppure a puntini, dove segnare qualsiasi cosa importantissima da ricordare o perché no, anche qualsiasi pensiero che vi viene in mente durante la giornata. Con i notebook di Moleskine in collaborazione con Missoni sarete delle cartopazze all’ultima moda! Questo set particolarmente carino è infatti caratterizzato dalle inconfondibili linee a zig zag tipiche del brand italiano.

Le agende di Kokonote

Il diario di Kokonote per l’anno 2021-2022 è un grazioso modello a spirale, ricoperto però da una copertina rigida declinabile in diversi colori e fantasie.

Qui vi facciamo vedere quella sui toni dell’azzurro decorata con delicatissimi disegni che raffigurano elementi botanici. Sicuramente una tra le soluzioni più adatte a chi ha assolutamente bisogno di monitorare i propri impegni giorno per giorno.

Le professionali Filofax

Tra le agende più amate di sempre c’è sicuramente la professionale Filofax, disponibile in tantissime misure, colori e fantasie, da quelle più classiche adatte per l’ufficio a quelle più sbarazzine per rendere più allegri gli impegni universitari. Noi vi proponiamo questo modello di color azzurro ghiaccio con trama in cocco. La particolarità della Filofax è proprio nella sua totale personalizzazione attraverso i refil, ovvero i fogli da inserire al suo interno da suddividere per giorni o settimane a seconda di quelle che sono le esigenze.

Quella di Paulo Coelho

Chi apprezza la poesia e la letteratura non può proprio lasciarsi scappare “Semplicity” (tradotto per l’Italia con “Semplicità”) la nuova agenda 2022 che contiene tutti i pensieri di Paulo Coelho, famosissimo scrittore e poeta brasiliano. La copertina della sua agenda poi, è una vera e propria esplosione di colori ed elementi della natura come fiori e farfalle.

L’agenda delle Streghe di Llewellyn

Si tratta dell’agenda perfetta per chiunque sia appassionato di esoterismo o argomenti come la cultura pagana. Al suo interno infatti, viene celebrata la “Ruota dell’Anno”, vengono date informazioni approfondite riguardo l’oroscopo e vengono anche segnalate le varie fasi lunari. Il tutto è poi impreziosito dalle bellissime illustrazioni dell’artista Jennifer Hewitson.

Agenda per le più tech

Le personalità più tecnologiche ripiegheranno sicuramente sulle applicazioni che si possono trovare gratuitamente sugli store dei propri smartphone. Una delle più utilizzate è sicuramente Evernote, disponibile sia per iPhone sia per Android. Con Evernote sarà possibile sia prendere appunti sia segnare i propri impegni impostando anche una scadenza che verrà segnalata attraverso dei suoni preimpostati.