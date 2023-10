Scopriamo insieme le affinità di coppia secondo l’oroscopo cinese. Qualche dettaglio in più che può aiutare a trovare la persona giusta, seguendo i segni dello zodiaco cinese e le loro caratteristiche.

Le affinità di coppia secondo l’oroscopo cinese

Conoscere le affinità di coppia secondo l’oroscopo cinese può aiutare a trovare la persona giusta, con le caratteristiche più affini. Non sempre è facile stabilire la compatibilità di coppia quando si tratta di segni zodiacali, ma l’oroscopo cinese può rivelare qualche dettaglio in più per trovare le persone più adatte al proprio modo di essere. Le relazioni che si stabiliscono con i vari segni zodiacali possono essere di armonia o di opposizione. Gli animali zodiacali, avendo un proprio elemento, possono variare dalla totale affinità al completo rifiuto, ma esistono anche delle vie di mezzo. L’oroscopo cinese, per quanto riguarda le affinità, si basa sempre sulle relazioni tra i 5 elementi. Un modo semplice per calcolarlo è osservare la posizione dei segni sulla ruota zodiacale.

I segni che si trovano a 120° l’uno dall’altro sono compatibili e formano le seguenti triadi:

Topo, Drago, Scimmia : le persone con tendenza all’azione;

: le persone con tendenza all’azione; Tigre, Cavallo, Cane : le persone indipendenti;

: le persone indipendenti; Coniglio, Capra, Maiale : le persone solidali con gli altri;

: le persone solidali con gli altri; Bue, Gallo, Serpente: le persone dedite all’intelligenza.

Nelle affinità dell’oroscopo cinese ci sono anche segni completamente incompatibili, che si trovano a 180° l’uno dall’altro. Si tratta di:

Topo e Cavallo;

Bue e Capra;

Tigre e Scimmia;

Coniglio e Gallo;

Drago e Cane;

Serpente e Maiale.

Inoltre, nell’oroscopo di ogni persona è importante prendere in considerazione l’animale che lo governa dall’anno di nascita, ma anche quello che gli corrisponde al momento della nascita, in modo che l’influenza sul segno sia bilanciata.

Affinità di coppia secondo l’oroscopo cinese: amici segreti e avversari

Per quanto riguarda le affinità di coppia dell’oroscopo cinese, ci sono anche altre due tipologie di relazione, ovvero amici segreti e avversari, sempre in base alla posizione nella ruota.

Gli amici segreti sono le unioni più compatibili:

Cavallo e Capra: si completano a vicenda in quanto cavallo è yang e capra è yin. Si fidano molto e si sostengono sempre;

si completano a vicenda in quanto cavallo è yang e capra è yin. Si fidano molto e si sostengono sempre; Serpente e Scimmia : grande attrazione fisica, relazione turbolenta, fatta di alti e bassi che li portano a ritrovarsi per il bisogno di stare insieme;

: grande attrazione fisica, relazione turbolenta, fatta di alti e bassi che li portano a ritrovarsi per il bisogno di stare insieme; Drago e Gallo : un’unione eterna, nonostante la loro indipendenza. Riescono a formare una coppia equilibrata, priva di conflitti;

: un’unione eterna, nonostante la loro indipendenza. Riescono a formare una coppia equilibrata, priva di conflitti; Coniglio e Cane : una relazione molto profonda e spirituale. Sono in grado di aiutarsi a vicenda a superare paure e insicurezze;

: una relazione molto profonda e spirituale. Sono in grado di aiutarsi a vicenda a superare paure e insicurezze; Tigre e Maiale : una relazione eterna, che consente loro di formare una squadra capace anche di lavorare insieme;

: una relazione eterna, che consente loro di formare una squadra capace anche di lavorare insieme; Bue e Topo: si ammirano a vicenda e hanno bisogno di sicurezza. Sanno creare un legame speciale.

Gli avversari dell’oroscopo cinese, invece, sono:

Topo e Capra;

Bue e Cavallo;

Tigre e Serpente;

Coniglio e Drago;

Maiale e Scimmia;

Cane e Gallo.

