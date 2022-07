Addio Totti-Blasi, Alvin: “Facili speculazioni”

Nei giorni scorsi Alvin è finito al centro del clamore mediatico per via dell’annuncio d’addio di Totti e Ilary Blasi. In queste ore l’ex inviato dell’Isola dei Famosi ha rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Alvin e l’addio di Totti e Ilary

Alvin è stato suo malgrado coinvolto nello scandalo relativo all’addio di Totti e Ilary Blasi. I due hanno annunciato di essersi separati con un comunicato ufficiale, e nel frattempo sono circolate indiscrezioni in merito a un presunto ruolo avuto da Alvin nella questione. A seguire lui stesso ha replicato via social prendendo le distanze dalla vicenda: “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro.

Il rispetto, invece, nobilita l’uomo“, ha scritto.

La presunta lite con Ilary

Nei mesi scorsi Alvin era stato anche al centro di un gossip riguardante una sua presunta lite con l’amica Ilary Blasi. I due avevano smentito la questione e Alvin aveva affermato: “Il gioco, i doppi sensi, il prendersi in giro, perché è più di vent’anni che facciamo così. Il nostro manager Franchino, che purtroppo non c’è più, quando era in giro con me diceva ‘dai mandiamo un messaggio a Ilary prendiamola un po’ in giro’”.

Durante l’Isola dei Famosi Alvin si era anche rivolto alla showgirl menzionando proprio suo marito e aveva detto: “Aveva ragione Totti, sei unica”.