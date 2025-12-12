Acquista il Kit 4 Acrygel e Risparmia il 15%!

Rinnova la tua collezione di unghie con il kit 4 Acrygel di Pics Nails: l'ideale per creare unghie impeccabili e di tendenza! Scopri la qualità e la versatilità di questo kit, perfetto per professionisti e appassionati del nail art.

Il mondo della bellezza delle unghie è in continua evoluzione. Per chi desidera rimanere aggiornato sulle ultime tendenze, il kit 4 acrygel di Pics Nails rappresenta un’opzione imperdibile. Questo kit include quattro confezioni di acrygel in una varietà di colori, il tutto accompagnato da un vantaggioso sconto del 15%. Si tratta della soluzione ideale per i professionisti del settore e per coloro che amano prendersi cura delle proprie unghie anche a casa.

Un prodotto di qualità per i professionisti

Ogni prodotto della linea Pics Nails è il risultato di una selezione attenta, realizzata da un team di esperti del settore. Questa squadra è guidata da Giovanna Mary Fadda, una master insegnante di onicotecnica con oltre vent’anni di esperienza nel campo estetico. Giovanna e il suo team si impegnano a garantire che solo i migliori prodotti siano disponibili per professionisti e appassionati di unghie in tutto il mondo.

Certificazioni e standard di qualità

Tutti i prodotti Pics Nails sono dotati di certificazioni che attestano la loro qualità e sicurezza, conformandosi alle normative vigenti. Ciò consente a ciascun articolo di essere commercializzato a livello globale, garantendo così la massima tranquillità agli acquirenti. È fondamentale sottolineare che nessuno di questi prodotti è testato su animali, né utilizza ingredienti di origine animale, poiché l’azienda si impegna a tutelare il benessere degli animali.

Formulazioni senza compromessi

La salute delle unghie rappresenta una priorità per molte donne. Pertanto, le formulazioni di Pics Nails sono concepite senza sostanze chimiche dannose. Prodotti come toluene, formaldeide e ftalati non sono presenti, così come ingredienti di origine animale o glutine. La selezione di ingredienti di alta qualità si traduce in performance elevate e durata dei prodotti, rendendoli ideali per l’uso quotidiano.

Spedizione e modalità di pagamento

Pics Nails si impegna a offrire un servizio clienti di alta qualità, garantendo spedizioni rapide in tutta Italia. Gli ordini vengono elaborati dal lunedì al venerdì, con consegne che avvengono normalmente entro 1-3 giorni lavorativi. Gli acquirenti possono selezionare il corriere preferito, tra corrieri espressi e Poste Italiane, al momento dell’acquisto.

Riguardo ai pagamenti, l’azienda dispone di una piattaforma sicura per le transazioni online, accettando tutte le principali carte di credito, tra cui Visa, Mastercard e American Express. È possibile anche effettuare pagamenti tramite Paypal, bonifico bancario o in contante alla consegna, con un leggero supplemento.

Supporto clienti e informazioni utili

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza riguardante i prodotti, i corsi o lo stato degli ordini, Pics Nails offre diverse modalità di contatto. È possibile consultare la sezione FAQ sul sito web, oppure contattare il servizio clienti tramite chat o telefono, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 al numero 0799731078.

Il kit 4 acrygel di Pics Nails rappresenta un investimento nella bellezza e nella cura delle unghie, supportato da un’azienda che valorizza la qualità e il rispetto per gli animali. L’ampia gamma di colori permette di esprimere la propria creatività con i prodotti di alta qualità di Pics Nails.