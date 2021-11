Avete già scelto l’outfit perfetto per Natale ma non avete ancora idea di quale acconciatura sfoggiare? Ecco qualche idea di tendenza scovata sui social, assolutamente da provare. Perché ricordatevi: un look perfetto passa anche dai capelli.

Le acconciature di tendenza per Natale 2021

Eleganza e personalità, sono queste le due parole chiave che ci guideranno nella ricerca delle acconciature più belle per il Natale 2021. Questa festività infatti, è anche un’occasione per giocare con le tendenze che più ci piacciono.

Chi ha i capelli lunghi potrà scegliere tra le acconciature più disparate, tra raccolti, mezzi raccolti, trecce, code chignon, ma anche chi ha i capelli corti potrà divertirsi ad acconciare la propria chioma.

Non dimenticate poi, l’importanza dei fermagli, decorazioni perfette per dare quel tocco in più i nostri capelli.

Capelli lunghi

Come dicevamo, chi ha i capelli lunghi potrà decidere se fare una piega semplicissima oppure raccoglierli in un’acconciatura d’effetto. Le tendenze per il Natale 2021 in fatto di capelli propongono code di cavallo alte o basse, con un leggero effetto “messy hair” e con l’elastico nascosto da una ciocca di capelli.

Scelta perfetta soprattutto per chi ha i capelli mossi.

A questo tipo di acconciatura si possono accostare anche delle trecce. Quelle di tendenza per il 2021 ricordano molto le pettinature vichinghe spopolate anche grazie ai film e alle serie tv a tema più famose.

Le acconciature con mezzi raccolti poi, sono pratiche e bellissime e sono anche l’ideale sia per chi porta i capelli lunghissimi sia per chi li porta alle spalle. Anche con il mezzo raccolto vi potrete sbizzarrire scegliendo di raccogliere i capelli davanti con una coda, uno chignon oppure una treccia.

Elegantissimo lo chignon morbido e un po’ spettinato. Si tratta di un acconciatura perfetta soprattutto per mettere in mostra un collo lungo e snello, ma attenzione, per un effetto che sia davvero chic e non da “mi sono appena alzata dal letto”, dovrete nascondere tutti i fermagli che utilizzerete per fissarla, oppure tenere solo un fermaglio gioiello a vista. Il tocco finale poi, lo daranno gli orecchini.

Capelli corti

Anche chi ha i capelli corti può giocare con le pettinature. Aiutandosi con un po’ di cera apposita, se la lunghezza del capello lo permette, si può tirare indietro la chioma, liberando il viso ma mantenendo comunque pienezza nell’acconciatura. Il resto lo farà il make up. Questa acconciatura per esempio, è perfetta abbinata ad uno smokey eye.

Chic, ma a tratti grintoso anche il pixie cut con una frangia lasciata un po’ più lunga. Anche in questo caso, per aiutarvi a fissare la vostra acconciatura potrete servirvi della cera, ne basterà poco meno di una noce. Sbizzarritevi poi con gli orecchini pendenti più luccicanti che possedete!

Se invece la lunghezza dei vostri capelli è troppo corta per acconciature elaborate e troppo lunga per sfidare la gravità, servitevi del phon e di una spazzola cilindrica per una piega elegante, ordinata ma comunque d’effetto.

Avete i capelli corti ma sognate acconciature con le trecce? Vi servirà solo un po’ più di pazienza e precisione, ma nulla vi vieterà di farle. Sono ancora super di tendenza quelle piccole laterali, ma se volete osare con qualcosa di diverso, potrete optare per le trecce “a cerchietto”. In alternativa potrete provare anche la versione corta delle trecce alla tedesca.