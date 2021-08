Chi ha i capelli lunghi saprà che è praticamente impossibile affrontare le alte temperature senza resistere alla tentazione di legarli. Lo chignon è una soluzione molto pratica e con qualche accortezza può anche essere molto stilosa. Scopriamo quali sono gli chignon di tendenza tra quelle che sono le acconciature più usate per l’estate 2021.

Acconciature capelli estate

Per resistere all’estate 2021 c’è chi sceglie di stravolgere il proprio look con uno dei tagli più di tendenza per questa stagione e chi invece sceglie di tenerli semplicemente legati. Le acconciature per l’estate 2021 sono sorprendentemente belle e adatte per ogni occasione. Alcune di queste sono anche un omaggio ad alcuni stili ritornati di moda dagli anni ’50 e dagli anni ’90.

Per dare personalità alle acconciature e non farle sembrare tutte uguali poi, basterà impreziosirle aggiungendo per esempio qualche fermaglio con strass, foulard colorati oppure un paio di orecchini vistosi.

Vi diamo alcune idee per realizzarle.

Acconciature capelli estate: il cord knot bun

Tra le acconciature più di tendenza per l’estate 2021 c’è sicuramente il cord knot bun. Come dice il nome stesso, si tratta di uno chignon basso che vuole ricordare il nodo di un marinaio. La sua realizzazione è molto semplice.

Prima di tutto si spruzza sulle lunghezze uno spray texturizzante per dare volume e movimento alla chioma, poi si procede facendo una coda bassa da piegare a metà, portando l’estremità inferiore all’altezza dell’estremità superiore.

Si prende poi una ciocca di capelli e la si attorciglia attorno all’elastico per nasconderlo e si blocca l’acconciatura con l’aiuto di alcune forcine. Una spruzzata di lacca alla fine, aiuterà a tenere stabile tutto. Si potrà poi lasciare qualche ciuffo libero sul davanti oppure optare per un’acconciatura dall’aspetto più ordinato.

Acconciature capelli estate: il messy bun con foulard

Dalla misura più classica per i capelli di media lunghezza, alla misura XXL se i capelli sono più lunghi, sono in tantissimi a scegliere il messy bun come acconciatura dell’estate. Quella di tendenza per il 2021 prevede anche il dettaglio glamour del foulard come quelli utilizzati negli anni ’50.

Per realizzare il messy bun per prima cosa bisogna formare una coda alta e leggermente cotonata, fermandola con un elastico e lasciando un mezzo giro alla fine, di modo che parte della coda rimanga fuori. Le estremità verranno fatte girare intorno all’elastico per nasconderlo e per formare un effetto spettinato. Per abbellire l’acconciatura si può appunto utilizzare un foulard abbinato allo stile del vostro outfit, da annodare attorno alla testa, lasciando il fiocco ben visibile.

Acconciature capelli estate: il grunge chignon

Così come lo stile grunge prevede capi semplici poco costosi e possibilmente di seconda mano, indossati con altrettanta poca cura, allo stesso modo il grunge chignon ha un suo “ordine disordinato”. Anche in questo caso, la sua realizzazione è molto semplice.

Il punto di partenza, come tutti gli chignon, è una coda di cavallo bassa e morbida che successivamente si arrotola attorno a se stessa, e si ferma con l’aiuto delle forcine, lasciando anche sfuggire qualche ciocca.