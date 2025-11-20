Accessori per friggitrice ad aria per tenerla pulita

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico molto utile e ormai facenti parte delle nostre cucine per tutta una serie di benefici che apporta. Per mantenerla pulita ed evitare cattivi odori, ci sono degli accessori che si possono usare. Sono prodotti di ogni tipo facilmente comprabili online scegliendo tra quelli più adatti come la lista qui proposta.

Accessori per la friggitrice ad aria

Con il termine di accessori per la friggitrice ad aria si fa riferimento a tutti quei prodotti che possono essere utili da usare subito dopo aver preparato piatti gustosi.

Capita che l’odore di fritto rimanga nell’ambiente e che il cestello poi sia sporco e difficile da pulire, quindi sono necessari prodotti adeguati.

Inoltre i grassi e i liquidi possono depositarsi sul fondo andando così a rovinare sia l’elettrodomestico ma anche i piatti e le ricette che si preparano di volta in volta. I residui poi rischiano di causare danni al prodotto e di cambiare il gusto dei cibi rendendoli meno croccanti.

Per questa ragione, l’uso di alcuni utensili può essere adeguato.

Per questa ragione ci sono proprio degli accessori che hanno il compito di neutralizzare gli odori e pulire il materiale in modo che non si rovini e usarlo per altre ricette. Così facendo si avrà una friggitrice ad aria pulita e pronta a essere usata in ogni momento.

Accessori per la friggitrice ad aria: cosa serve

Considerando che gli accessori sono importanti in quanto aiutano a mantenere la friggitrice ad aria pulita, bisogna anche sceglierli in base al modello.

Inoltre è sempre bene optare per utensili resistenti al calore. Sono accessori che proteggono il cestello da eventuali residui e che aiutano anche a essere facili da pulire.

Tra i prodotti utili vi sono sicuramente i pirottini, le griglie, il cestello ma anche le teglie in silicone. Proprio questo utensile è utile per una serie di ricette come le torte o i piatti salati. Inoltre non sporca il cestello e il silicone è un materiale resistente e longevo.

Non mancano poi le fodere in silicone per le cotture più veloci.

Altri accessori da usare sono i paraspruzzi che cercano di ridurre il fumo e gli odori ma anche proteggono la ventola. Non mancano poi le griglie impilabili che aiutano a cuocere più alimenti contemporaneamente. Per dosare le quantità di olio, gli spruzzatori e i dosatori sono adatti e si trovano anche in abbinamento con la friggitrice ad aria.

I tappetini sono un’altra possibile soluzione dal momento che, essendo antiscivolo, aiutano a tenere ferma la friggitrice evitando che si possa spostare quando si apre o chiude il cestello.

Accessori per la friggitrice ad aria: ordine

Un elettrodomestico del genere necessita di una serie di elementi utili da comprare su Amazon con offerte e promozioni. Cliccando la foto si visualizzano i dettagli. Qui la classifica mostra i tre accessori per la friggitrice ad aria scelti per agevolare quest’uso con una descrizione di ogni prodotto.

1)3 pezzi teglie silicone per friggitrice ad aria

Un set di tre teglie in silicone che si adattano a ogni modello di friggitrice ad aria. Un set inodore, resistente al grasso, molto versatile e indicato non solo per la friggitrice ad aria ma anche per il forno, la vaporiera, il congelatore, ecc. Un accessorio facile e multifunzionale in cucina.

2)Cecotec accessori per friggitrice ad aria

Sono accessori che aiutano ad usare nel modo migliore la friggitrice ad aria in modo da preparare ricette di vario tipo. Tra questi accessori si trovano le 3 griglie in varie forme, la pinza, lo spray per olio e due teglie di vario spessore e materiale.

3)Accessori per friggitrice ad aria calda Cosori

Un set di una ventina di accessori compatibili con ogni modello di friggitrice ad aria. Infatti gli accessori comprendono il cestino, la teglia, gli stampi per il muffin, gli stampi per le torte, il supporto per il toast, la griglia in acciaio e 4 spiedini. Sono accessori in acciaio dalla qualità durevole.

