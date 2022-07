L’abito royal ideale: qual è e come riconoscerlo

La ricetta perfetta dell'abito royal è solo una: 90% di nero e 10% di bianco, per un binomio elegante, raffinato e assolutamente regale

Qual è la formula per sfoggiare l’outfit royal in modo impeccabile? Esistono dei colori particolari a conferire l’aura regale per eccellenza? Sembrerebbe proprio di sì, e a dimostrarcelo sono alcune delle donne più royal di sempre: Meghan Markle, Queen Maxima, Kate Middleton e tante altre.

Andiamo a scoprire qual è la ricetta perfetta dell’abito royale.

L’abito royal è in bianco e nero

Nel meraviglioso mondo dei colori e delle sfumature, sembrerebbe che a realizzare l’abito dei sogni royal siano due dei colori più basic esistenti al mondo: il bianco e il nero. Attenzione, però, i due colori non sono da intendersi separati, ma sono da intedersi insieme: l’abito perfetto in stile royal abbraccia infatti entrambe le tonalità, anche se con percentuali differenti.

Il nero, uno dei colori più eleganti e versatili di sempre, dovrebbe rientrare nella percentuale maggiore, circa il 90%. Il restante 10%, di conseguenza, è affidato al bianco, per offrire un tocco di luce e raffinatezza al colore scuro predominante. Black & White, chi l’avrebbe mai detto?

Le donne royal che hanno sfoggiato l’abito perfetto

Tra le vip royal che hanno azzeccato in tutto e per tutto la combinazione cromatica dell’abito perfetto, non potevano mancare Kate Middleton, la cognata Meghan Markle, Queen Maxima, Mary di Danimarca e Victoria di Svezia: andiamo a vedere che tipo di abito hanno scelto e il meraviglioso risultato che è venuto fuori.

Il ritorno di Meghan Markle

Meghan Markle è tornata alla ribalta più glamour del solito: i paparazzi l’hanno immortalata durante una cena a New York in compagnia del marito Harry, vestita in un perfetto stile royal. La Markle, infatti, indossava una bellissima tuta nera brandizzata Gabriela Hearst e una borsa di Bottega Veneta tra le mani. La combo è risultata impeccabile: l’eleganza del nero e la sua totale linearità si matchavano perfettamente allo scollo bianco candido assolutamente dal gusto fashion. Sembra davvero che il binomio bianco-nero colpisca nel segno!

L’immancabile Kate Middleton

La Duchessa di Cambridge ha indossato un abito molto simile a quello della cognata in occasione della prima londinese di Top Gun: Maverick e la notizia, ovviamente, non è passata inosservata. L’abito nero di Kate Middleton è dello stilista Roland Mouret e si caratterizza anch’esso per l’ampio scollo total white, davvero molto somigliante a quello della jumpsuit di Meghan: coincidenze?

In ogni caso, comunque, il risultato è stato perfetto: elegante, raffinato, glamour e assolutamente regale!

Queen Maxima: il royal del 2017

La sovrana olandese Queen Maxima aveva anticipato tutti quanti nel lontano 2017 ad Amsterdam, sfoggiando una meravigliosa tuta bicolor che mixava esattamente gli stili degli outfit di Meghan Markle e di Kate Middleton: perchè? Da una parte, il modello della jumpsuit era molto simile a quello della Markle, mentre lo scollo optical era quasi identico a quello della Middleton. Piccolo dettaglio non indifferente: il designer della tuta di Queen Maxima è lo stesso della moglie del Principe William.

Mary di Danimarca e il mini dress a campana

Anche Mary di Danimarca aveva anticipato la tendenza e lo ha fatto nel 2018, un anno dopo Queen Maxima. A confermare la ricetta dell’abito royal perfetto, la donna aveva scelto un mini dress a campana nero con uno scollo incrociato bianco: un match, oggi, assolutamente di tendenza!

Victoria di Svezia vince il primato

La vera regina dell’abito royal, però, è lei: Victoria di di Svezia. Era il 2010 e ci si trovava a Parigi; Victoria, con il suo abito nero ad altezza ginocchio rifinito da uno scollo bianco a barca con giromanica en pendant, si è fatta letteralmente promotrice dell’equazione perfetta: 90% nero e 10% bianco: impeccabile!

Se volete abbracciare la moda royal il bianco e il nero saranno i vostri migliori alleati; così dice l’alta moda.