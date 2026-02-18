A Milano un’edicola dedicata al benessere emotivo per ripensare San Valentino

Serenis ha reinterpretato San Valentino trasformando l'edicola della Darsena in uno spazio di confronto sul benessere emotivo, offrendo attività aperte al pubblico e materiali pensati per stimolare la riflessione sulle relazioni

Serenis ha trasformato l’edicola della Darsena a Milano in un punto di incontro dedicato al benessere emotivo in occasione di San Valentino. L’iniziativa, svolta dal 13 al 15 febbraio, ha proposto un approccio alternativo alla festa, enfatizzando dialogo, autenticità e cura delle relazioni per contrastare gli stereotipi dell’amore idealizzato.

Dove e quando

L’attivazione si è svolta all’edicola della Darsena, nel centro di Milano. Le attività aperte al pubblico si sono tenute tra il 13 e il 15 febbraio, con un’apertura serale straordinaria venerdì 13 febbraio fino alle 21:00.

Cosa è stato offerto

Lo spazio ha ospitato momenti di confronto aperti al pubblico e incontri serali riservati a stampa, influencer e partner. L’obiettivo era trasformare l’edicola in un hub esperienziale dove informazione, relazione e strumenti pratici si incontrano per promuovere la salute mentale nelle relazioni affettive.

Perché l’iniziativa

Secondo gli organizzatori, l’intento era stimolare una riflessione sulla qualità delle relazioni e favorire pratiche di cura emotiva.

L’iniziativa punta a ridurre l’idealizzazione romantica e a promuovere forme di relazione basate su autenticità e comunicazione.

Chi vi ha partecipato

All’evento hanno partecipato rappresentanti di Serenis, professionisti del settore salute mentale e figure invitate per i momenti serali. Le attività aperte al pubblico hanno coinvolto cittadini e visitatori della Darsena.

Lo sviluppo dell’iniziativa evidenzia la crescente attenzione al benessere emotivo nelle campagne experiential marketing rivolte alla promozione della salute mentale nelle relazioni.

Un luogo simbolico riconvertito per parlare di emozioni

La scelta dell’edicola della Darsena ha sfruttato la riconoscibilità del luogo per facilitare il contatto con il pubblico. L’intervento ha reinterpretato la struttura come spazio contemporaneo aperto e informale. In questo modo l’edicola ha funzionato come punto di contatto tra il brand e i cittadini.

L’allestimento era pensato per ospitare incontri, materiali informativi e brevi attività esperienziali. Le proposte hanno mirato a stimolare riflessioni sul benessere mentale nelle relazioni, favorendo il dialogo senza forme istituzionali.

L’operazione mette in evidenza un approccio di prossimità alle campagne di comunicazione sulla salute emotiva.

Formati di coinvolgimento e materiali

Durante le tre giornate il progetto ha distribuito materiali comunicativi e gadget pensati per pubblici differenti, dai single alle coppie. È stato prodotto un gioco di carte con domande finalizzate a promuovere conversazioni significative e approfondite. Le domande sono state concepite per facilitare lo scambio emotivo e la consapevolezza reciproca. Accanto alle carte sono stati resi disponibili flyer informativi e merchandising in edizione limitata, tra cui t-shirt e poster. Il materiale ha facilitato l’avvio di dialoghi sul benessere emotivo e il contatto diretto tra operatori e pubblico.

Programmazione e attività

Il programma ha proseguito la discussione avviata con il materiale informativo, favorendo il dialogo sul benessere emotivo e il contatto diretto tra operatori e pubblico. L’edicola è rimasta aperta dalle 10:00 alle 18:00 per l’intero periodo dell’attivazione. In occasione dell’inaugurazione serale del venerdì, l’orario è stato esteso fino alle 21:00 per un evento riservato agli stakeholder.

Accoglienza e personale

Per gestire le attività sul posto sono stati impiegati hostess e steward formati, incaricati di illustrare i materiali e accompagnare le interazioni con i visitatori. Lo staff ha proposto attività di engagement strutturate per stimolare il confronto sui temi dell’amore, delle relazioni e della salute mentale. Questa organizzazione operativa ha consentito a Serenis di trasformare l’attivazione in un’occasione di ascolto e raccolta di feedback.

Produzione e coordinamento dell’evento

Dopo la fase di ascolto, la realizzazione dell’attivazione è stata affidata all’agenzia Mai Tai. Mai Tai ha gestito tutte le fasi operative, dalla progettazione alla produzione dei materiali promozionali. Tra gli elementi prodotti si segnalano il set di carte, i flyer e le t-shirt. L’agenzia ha inoltre coordinato le attività di pubbliche relazioni e le iniziative di engagement sul territorio.

Team creativo e logistica

Il progetto ha coinvolto figure professionali con competenze diverse per assicurare un’esecuzione coerente con gli obiettivi di comunicazione. Nei ruoli chiave figurano il partner agenzia, l’executive project manager, il junior producer, il creative area supervisor e art director, il senior set designer e lo staff manager. Questa composizione ha permesso di coniugare creatività e gestione logistica, adeguando l’edicola alle esigenze funzionali e di fruizione del pubblico.

Un messaggio più ampio su San Valentino e relazioni

L’allestimento dell’edicola ha proseguito l’obiettivo di valorizzare la dimensione relazionale oltre la celebrazione tradizionale. Con l’iniziativa, Serenis ha promosso una visione di San Valentino focalizzata sulla cura e sulla consapevolezza emotiva, non sulla mera spettacolarizzazione della festa.

L’evento ha inteso ricordare che le relazioni richiedono attenzione, confronto e strumenti pratici per sostenere il benessere mentale individuale e di coppia. Ripensare una festività popolare attraverso attività concrete e dialoghi aperti ha offerto opportunità di crescita personale e collettiva, trasformando l’edicola della Darsena in un modello di come il territorio urbano possa ospitare progetti dedicati alla salute emotiva.

La risposta del pubblico e le modalità operative sperimentate costituiscono un riferimento per iniziative analoghe in spazi urbani, con possibili sviluppi in programmi di promozione del benessere emotivo sul territorio.