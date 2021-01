52 week money challenge come funziona

Imparare a risparmiare è necessario non solo se si vogliono soddisfare i propri piccoli vizi, ma anche per essere sicuri di avere il classico gruzzoletto da parte in caso di emergenza. Se hai difficoltà a farlo da sola, ecco l’ultima sfida di tendenza su Internet.

Si tratta della 52 week money challenge, e a farla conoscere anche in Italia è stata la blogger e lifestyle influencer Simona Melani, attraverso la propria pagina Instagram. Ma in cosa consiste questa sfida?

Come funziona la 52 week money challenge

Risparmiare, soprattutto di questi tempi, è cosa buona. Imparare a mettere via una certa somma giornalmente può aiutare a soddisfare piccoli vizi, realizzare sogni o addirittura può aiutare a non incappare in situazioni spiacevoli.

La 52 money challenge promette di arrivare a risparmiare fino a 1378 euro in un anno. Ma come funziona? Prima di tutto, per questa particolare sfida ci serviranno un salvadanaio e dei contanti. Oppure si potrà optare per un sistema di risparmio online per congelare e mettere da parte la cifra.

Quello che assolutamente non dovrà mancare sarà la motivazione. Come trovarla? Preservate e curate i vostri sogni, fino al momento di realizzarli.

Per iniziare la 52 week money challenge, si potrà scegliere tra tre strade diverse da seguire, vediamo quali sono.

Il metodo classico

Il metodo classico consiste nel mettere via una somma, in crescendo, di denaro. Se per esempio la prima domenica dell’anno si metterà via un euro, la seconda domenica dell’anno se ne metteranno via due. Così via fino all’ultima domenica dell’anno, in cui se si sarà seguito bene questo metodo, si metteranno via 52 euro, per una somma totale di 1378 euro a fine anno.

Il metodo inverso

Il metodo inverso invece consiste nel mettere da parte una somma ogni domenica, ma partendo da 52 euro, ovvero la somma che nel metodo classico si dovrebbe versare l’ultima domenica dell’anno. La seconda domenica dell’anno si metteranno da parte 51 euro e così via, a scendere. Ovviamente l’ultima domenica dell’anno si dovrà mettere via solo un euro, e il totale ottenuto sarà ancora di 1378 euro.

Il metodo random

C’è poi la terza variante, che consiste di mettere via una somma da 1 a 52 euro ogni domenica dell’anno, ma a sorteggio. Come fare? Scrivi i numeri da 1 a 52 su dei bigliettini, mettili in una ciotola e pescane uno ogni settimana per mettere da parte la somma corrispondente al numerino pescato.

Come monitorare i propri risparmi

Se hai bisogno di tenere sotto controllo le somme versate e sei una persona creativa, un bullet journal dedicato proprio a questo scopo potrebbe fare al caso tuo. Si tratta di un’agenda totalmente personalizzabile che aiuta ad essere più produttivi. Come? Attraverso l’organizzazione dei propri risparmi appunto, o più in generale, dei nostri impegni.

Questo metodo inoltre, essendo totalmente personalizzabile, aiuterà ad allenare la creatività e a trovare la motivazione nel raggiungere i propri sogni. Per esempio, se si tratta di organizzare il “viaggio della tua vita”, potrai organizzare il bullet journal con decorazioni a tema o piccoli appunti sulle mete da raggiungere.