Nata dai creatori di Dark (prima produzione originale di Netflix per la Germania), Baran bo Odar e Jantje Friese, 1899 è la nuova serie che catturerà il grande pubblico di Netflix.

Dato l’enorme successo di Dark, Netflix ha deciso di appoggiare il nuovo progetto di Odar e Friese, dando loro la possibilità di sviluppare 1899, in arrivo a breve sul grande colosso streaming.

1899: quando uscirà la serie su Netflix?

In realtà ancora non è stata annunciata la data di uscita ufficiale della nuova serie 1899 e Netflix per il momento si è limitato a distribuire solo due trailer. Stando ad alcune indiscrezioni, però, pare che il debutto potrebbe avvenire entro la fine del 2022.

Di che cosa parla 1899: la trama

1899 sarà composta da otto episodi, da circa un’ora ciascuno.

Lo stile rimane pressochè identico a quello proposto in Dark; atmosfere misteriose, a tratti inquietanti e assolutamente enigmatiche porteranno il pubblico a sentire tutta la suspense sulla pelle.

1899 è, come si evince dal titolo, ambientata nello stesso anno e ci si trova su una grande nave carica di migranti pronta ad attraversare l’Oceano Atlantico dall’Europa verso New York. Durante il viaggio sulle onde, però, i vari passeggeri incontreranno un’altra nave di migranti alla deriva, scomparsa in realtà da mesi.

Ciò che troveranno a bordo di tale imbarcazione trasformerà il viaggio verso New York in un vero e proprio enigma simile a un incubo: passato e presente saranno mischiati e tanti saranno i segreti di ogni passeggero.

Si ritroveranno uniti, tra misteri e sensazioni a tratti inquietanti.

Stando al trailer di 1899, sembrerebbe che la nuova serie condivida con il progetto precedente Dark alcuni lati oscuri della trama e del format, anche se in realtà si tratta di una costruzione differente.

Il concept di 1899 è così diverso da Dark e questo dimostra la creatività di Friese e Odar e la loro versatilità come creatori. Siamo entusiasti di continuare questo percorso con loro

Aveva commentato così Kelly Luegenbiehl, ai tempi vicepresidente delle produzioni originali Netflix per Europa e Africa.

Il cast: gli attori e le attrici di 1899

Il cast della nuova serie Netflix è un cast internazionale; considerando che la nave protagonista è una nave di migranti che attraversano l’oceano, viene piuttosto semplice immaginare che i passeggeri al suo interno appartengano a più nazionalità.

Tra i vari attori e le varie attrici coinvolte in 1899 citiamo Emily Beecham, Aneurin Barnard, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Miguel Bernardeau, Maciej Musial, Anton Lesser e Lucas Lynggaard Tønnesen.

Ruolo di rilievo anche per Andreas Pietschmann, l’attore che aveva già preso parte in Dark interpretando uno dei protagonisti. A completare il cast anche Mathilde Ollivier, José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards e Alexandre Willaume.

1899 viene girata in Germania, nello studio Babelsberg, dove è stata allestita una struttura specifica per la serie: effetti speciali, sfondo LED, motori grafici di altissima qualità. Tutto è studiato nei minimi dettagli, tutto è prontissimo per farci perdere tra sensazioni di inquietudine, voglia di scoprire cosa succederà e tanta, tantissima suspense.