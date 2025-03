Un look da sogno per una serata indimenticabile

La vincitrice dell’Oscar Zoe Saldaña ha fatto il suo ingresso trionfale alla 97ª edizione degli Academy Awards, svoltasi al Dolby Theater di Los Angeles il . Con i suoi 46 anni, l’attrice ha sfoggiato un look che ha lasciato tutti senza parole, grazie all’abilità del famoso estetista Lord Gavin e della hairstylist Mara Roszak. La sua pelle radiosa è stata preparata con The Method by Augustinus Bader, un trattamento che ha donato a Saldaña un aspetto luminoso e fresco.

Dettagli del trucco e acconciatura

Il trucco, realizzato dalla makeup artist Vera Steimberg, ha completato il look con prodotti di Armani Beauty, esaltando la bellezza naturale dell’attrice. La hairstylist Mara Roszak ha condiviso con Us Weekly i segreti dietro le onde morbide e fluenti dei capelli di Zoe, ispirate al movimento del suo abito personalizzato di YSL. I capelli castani, divisi al centro, sono stati acconciati in morbidi riccioli che Zoe ha lasciato cadere sulle spalle.

Roszak ha spiegato il processo: “Ho applicato il RŌZ Root Lift Spray alle radici e il Air Thickening Spray sulle lunghezze umide, con un pump di RŌZ Santa Lucia Styling Oil sulle punte per proteggere dal calore.” Dopo aver asciugato i capelli con il Dyson Supersonic, ha fissato i ricci con delle mollette. Per mantenere la pettinatura, ha spruzzato un sottile strato di RŌZ Air Thickening Spray e ha utilizzato il diffusore del Dyson per sigillare lo stile.

Un abito che fa sognare

Il look di Saldaña è stato completato da un abito color bordeaux, caratterizzato da una vita impero, una gonna plissettata a strati e un top trasparente con borchie. Per aggiungere un tocco di brillantezza, ha indossato una collana di diamanti e orecchini a bottone. Quest’anno, Zoe ha vinto il premio come Migliore Attrice Non Protagonista per il suo ruolo in Emilia Pérez, un film che ha visto anche la partecipazione di Selena Gomez.

Non è la prima volta che Saldaña viene riconosciuta per la sua performance; all’inizio di questo mese ha ricevuto il premio per la Migliore Interpretazione da Parte di un’Attrice in un Ruolo Non Protagonista ai SAG Awards 2025. Inoltre, a gennaio, ha trionfato ai Golden Globes come Migliore Attrice Non Protagonista nel Film.