Si chiama Women Talking – Il diritto di scegliere il nuovo film candidato a ben due Premi Oscar. Diretto da Sarah Polley, il film vanta un cast super stellare e la trama è decisamente avvincente. Scopriamo meglio i dettagli che lo riguardano.

Women Talking – Il diritto di scegliere: quando esce il film in Italia?

Il nuovissimo progetto cinematografico di Sarah Polley arriva ufficialmente in tutti i cinema italiani l’8 marzo 2023. Una data non casuale, se ci pensiamo: come bene sappiamo, infatti, l’8 marzo è la Giornata internazionale dei diritti della donna e il film, data l’importante tematica, non poteva che uscire in una data così importante.

Di che cosa parla Women Talking? La trama del film

Women Talking – Il diritto di scegliere è l’adattamento cinematografico del romanzo Donne che parlano, scritto da Miriam Toews nel 2018 che a sua volta, purtroppo, si collega a vicende realmente accaduti all’interno della colonia Manitoba in Bolivia nel 2010-2011.

La premessa non può che inserire il film all’interno del genere drammatico: la storia che racconta, infatti, è terribile.

La storia del film si basa sulle terrificanti vicissitudini che un gruppo di donne di una colonia religiosa hanno dovuto subire sulla loro pelle per tanto, troppo tempo. Sono proprio le donne a essere protagoniste del film: tutte, nessuna esclusa, discutono di un segreto scioccante che riguarda gli uomini della comunità, gli stessi che per anni hanno provveduto a drogarle per potere abusare di loro e, in certi casi, metterle incinta. La tradizione della comunità ha sempre voluto le donne in uno stato di inferiorità totale, tanto da non darle possibilità di studiare. Quando però la verità su quei fatti osceni viene a galla, le donne coinvolte avranno da compiere una scelta: combattere per la loro libertà e per la giustizia, o rimanere ancorate in quel posto.

Il cast di Women Talking – Il diritto di scegliere

Il film gode di un cast stellare e proprio grazie anche agli attori e alle attrici che hanno preso parte al progetto, esso è riuscito a ottenere un paio di candidature agli Oscar. Di seguito i nomi di chi è nel cast di Women Talking:

Rooney Mara: Ona;

Claire Foy: Salome;

Jessie Buckley: Mariche;

Judith Ivey: Agata;

Ben Whishaw: August Epp;

Frances McDormand: Scarface Janz;

Sheila McCarthy: Greta;

Michelle McLeod: Mejal;

Kate Hallett: Autje;

Liv McNeil: Nietje;

Emily Mitchell: Miep;

Kira Guloien: Anna;

Shayla Brown: Helena;

August Winter: Nettie / Melvin

Le riprese del film si sono svolte a Toronto tra il 19 luglio e il 10 settembre 2021.

Sono altissime le aspettative per Women Talking: un progetto carico di emozioni, di dolore, di adrenalina e di senso di giustizia. L’importanza della voce delle donne è nel 2023 sempre più sentita e il film può offrire la grande opportunità di conoscere una nuova storia, purtroppo orribile. Dall’8 marzo 2023 Women Talking – Il diritto di scegliere entra ufficialmente nelle sale cinematografiche dell’Italia. Una storia che va ricordata, una storia che va denunciata, una storia che non deve mai più essere vissuta.