Will Levis non è solo una stella dello sport Usa, ma è anche un giocatore di football che beve caffè con la maionese e da un punto di vista alimentare compie altre stranezze. Il quarterback dell’University of Kentucky ha pubblicato un raccapricciante video sui social in cui dentro il consueto tazzone di caffè (già quello abbastanza raccapricciante di suo, a dire il vero) spreme con entusiasmo della salsa maionese.

Levis è un classe ’99 del Massachusetts ed è detentore di vari record scolastici al liceo, la Xavier High School a Middletown, nel Connecticut. Fanpage spiega che poi è andato al college, giocando due anni a Penn State dal 2018 al 2020, e dall’anno scorso è alla University of Kentucky, “dove sta conseguendo un master in finanza mentre continua a lanciare il pallone ovale”.

Nel 2021 mangiò una banana con tutta la buccia

E oltre al master in finanza Levis aspira a diventare master degli stomaci forti, assieme ovviamente al sogno di andare oltre il lancio per 2.826 yard e i 24 touchdown. Will viene da una famiglia “in cui il football americano è nel DNA” ma è anche uno che ad esempio, nel 2021 e su TikTok aveva mangiato una banana con tutta la buccia. Poi in questi giorni è arrivata la “combo” definitiva.

In un altro video social diventato virale (ecco) Will ha spremuto della maionese nel caffè e ha detto: “A volte la metto nel caffè”.