Wicked: il finale che segna il destino di Elphaba e Glinda svelato!

Esplora l'epilogo di Wicked e scopri il destino di due amiche che seguono percorsi opposti nella vita. Immergiti in una narrazione avvincente che svela le complessità dell'amicizia e le scelte che plasmano il futuro.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Wicked: For Good segna la conclusione del percorso di Elphaba e Glinda, due personaggi che hanno affascinato il pubblico con la loro complessità e le loro scelte difficili. In questo finale, le protagoniste affrontano le conseguenze delle loro decisioni in un mondo di Oz che è ormai profondamente diviso.

Nel corso della storia, si assiste a un’evoluzione significativa delle loro relazioni. Glinda, ora riconosciuta come la Strega Buona, si trova a dover gestire la responsabilità e la fama che derivano dalla sua alleanza con il Wizard, mentre Elphaba è diventata la Strega Cattiva, braccata e temuta da tutti.

Questo cambiamento di ruoli crea tensione e conflitto, portando a interrogativi sulla vera natura del bene e del male.

Il conflitto tra Elphaba e Glinda

Con il passare del tempo, la frattura tra Elphaba e Glinda diventa sempre più evidente. Mentre Glinda gode dei privilegi e della popolarità concessi dalla sua nuova posizione, Elphaba è in fuga, desiderosa di vendetta per la morte di sua sorella Nessa. Il dolore e la rabbia di Elphaba la spingono a prendere decisioni disperate, come tentare di recuperare le scarpette magiche di Nessa, ormai nelle mani di Dorothy.

Una scelta cruciale

In un momento cruciale, Elphaba rapisce Dorothy nel tentativo di riappropriarsi delle scarpette, ma Glinda interviene, consapevole che nulla cambierà anche se Elphaba dovesse avere successo. Questa scena evidenzia non solo il potere dell’amicizia, ma anche la necessità di scegliere tra vendetta e redenzione. Le due ex amiche si confrontano, e in questo scambio emotivo, cantano insieme “For Good”, un addio carico di significato.

Il destino di Oz e la rinascita di Glinda

Il finale di Wicked non si limita a risolvere le sorti di Elphaba e Glinda, ma pone anche interrogativi sul futuro di Oz. Glinda, dopo aver assistito al sacrificio di Elphaba, decide di utilizzare i poteri che ha acquisito per fare del bene, affrontando il Wizard e rivelando le sue malefatte. La sua scelta segna un nuovo inizio per il regno di Oz e per gli animali, che riacquistano i loro diritti.

Il segreto di Elphaba

Intanto, si scopre che Elphaba non è realmente morta, ma ha orchestrato un piano per far credere a tutti che sia scomparsa. Fiyero, diventato il Spaventapasseri, la ritrova in un luogo segreto, e insieme decidono di lasciare Oz per sempre, chiudendo un capitolo della loro vita. Questo gesto finale di Elphaba non è solo una fuga, ma anche una dichiarazione di indipendenza dalle etichette imposte dalla società.

La conclusione di Wicked lascia il pubblico con emozioni contrastanti. Mentre Glinda guarda verso un futuro luminoso per Oz, Elphaba abbandona il passato, ma non senza una certa malinconia. Le loro strade, pur separate, rimangono legate da un profondo affetto e da esperienze condivise. In questo modo, il messaggio centrale della storia emerge chiaramente: le scelte che facciamo e le relazioni che costruiamo definiscono chi siamo.