Netflix rinnova il suo catalogo con l’uscita di Wham!. Il nuovo documentario è disponibile sulla piattaforma streaming da oggi, mercoledì 5 luglio. Una pellicola dedicata all’omonimo gruppo britannico che ha segnato la storia della musica. Scopriamo insieme la trama, cast e qualche curiosità sul documentario.

Wham!, trama e storia dell’iconico gruppo musicale britannico

Gli Wham! sono stati un gruppo musicale formato nel 1981 dal cantante e compositore George Michael e dal chitarrista Andrew Ridgeley. I due si sono conosciuti a Bushey Meads, una scuola situata a pochi chilometri da Londra. Entrambi appassionati di musica fin da giovani, decidono di creare un duo musicale e firmano un contratto con l’etichetta Innervision, appartenente alla major CBS, con la distribuzione della Epic Record e la Columbia Records. Ed è proprio da qui che inizia la loro clamorosa scalata nel mondo della musica. Nel 1982 debuttano con i primi singoli, intitolati Wham Rap! (Enjoy What You Do) e con Young Guns (Go for It!). Il duo musicale è stato completamento invaso dalla fama, pubblicando un tormentone dopo l’altro: Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, I’m Your Man e Last Christmas. Un successo travolgente, tanto da averli portati ad esibirsi in Cina come primo gruppo pop occidentale. Tuttavia, dopo un ultimo concerto al Wembley Stadium nel giugno 1986, qualcosa cambia. George Michael si rese conto di avere un talento innato per la scrittura ed una grande presenza scenica, a differenza dell’amico e collega Andrew Ridgeley.

Wham!, il cast del documentario su George e Andrew

Nonostante questo, però, la loro musica continua ancora oggi ha conquistare milioni di generazioni. A cercare di mantenerne viva la memoria del gruppo, dopo l’improvvisa e triste scomparsa di George Michael, è stato anche Andrew Ridgeley che nel 2019 ha pubblicato un libro di memorie intitolato Wham! George & Me. Il documentario ci mostrerà tanti momenti della loro vita quotidiana, come l’infanzia e l’adolescenza. Immancabili poi le scene nel backstage e gli indimenticabili concerti. Wham! ci regalerà uno sguardo inedito sulla storia del duo musicale, dai banchi di scuola fino ad arrivare in pochissimo tempo a delle vere e proprie star globali. Il documentario è diretto dal regista Chris Smith. Mentre la produzione è affidata a John Battsek e Simon Halfon. Cosa aspettate? Correte sulla piattaforma streaming per non perdervi la storia di uno dei gruppi musicali più iconici degli anni ’80. Un documentario coinvolgente che offre una visione inedita di due grandi artisti.