Wendell Pierce difende Meghan Markle dalle critiche sul set

Recentemente, Meghan Markle ha fatto notizia per il suo possibile ritorno alla recitazione con il film Close Personal Friends. Tuttavia, la duchessa del Sussex è stata oggetto di critiche riguardo al suo comportamento sul set della celebre serie Suits. A sollevare tali accuse è stata la biografa reale Angela Levin, che ha descritto Meghan come “difficile” e “esigente” durante il suo tempo nella serie.

La situazione ha destato l’interesse dei media e dei fan, con molti che si sono chiesti se queste affermazioni potessero influenzare il suo ritorno nel mondo del cinema.

In risposta a queste polemiche, Wendell Pierce, che interpretava il padre del personaggio di Meghan in Suits, è intervenuto per difendere la sua ex collega.

Il supporto di Wendell Pierce

Il 61enne attore non ha esitato a esprimere il suo disappunto nei confronti delle dichiarazioni di Levin. Su un post sui social media, ha affermato: “@angelalevin1, non sai di cosa stai parlando. Sei solo una gossip monger che cerca di guadagnare denaro infangando una donna di cui non conosci nulla”.

Con queste parole, Pierce ha voluto mettere in discussione la credibilità delle affermazioni fatte dalla biografa.

Un ricordo positivo

Pierce ha continuato la sua difesa sottolineando le qualità di Meghan come artista e collega. Ha descritto la duchessa come una persona gentile, generosa e talentuosa, aggiungendo che ha avuto il piacere di lavorare con lei per molti anni. “Mi dispiace solo di aver lasciato che i tuoi commenti mi toccassero”, ha detto, esprimendo frustrazione nei confronti di Levin.

Il passato di Meghan in Suits

Meghan Markle ha recitato nel ruolo di Rachel Zane in Suits dal 2011 al 2018, diventando un personaggio centrale nella trama della serie. La sua interpretazione è stata ben accolta dal pubblico, contribuendo al successo dello show, che è andato in onda per nove stagioni. Prima di unirsi alla famiglia reale, Meghan aveva già accumulato diverse esperienze nel settore cinematografico e televisivo.

La sua carriera ha subito una pausa, quando ha deciso di lasciare il suo ruolo nella serie in vista del matrimonio con il principe Harry.

Durante un’intervista con la BBC, Meghan aveva spiegato che la sua scelta di abbandonare Suits non rappresentava una rinuncia, ma piuttosto un cambiamento nella sua vita.

Le relazioni tra i membri del cast

Nel corso degli anni, il cast di Suits ha dimostrato una forte coesione, con molti membri che hanno mantenuto legami anche al di fuori del set. Wendell Pierce, in particolare, ha ricordato il suo ultimo incontro con Meghan prima della sua partenza, promettendole di rimanere sempre un amico. Questo spirito di amicizia è stato evidente anche durante le celebrazioni del matrimonio di Meghan e Harry, a cui hanno partecipato diversi membri del cast.

Il futuro di Meghan nel cinema

Con il suo prossimo progetto cinematografico, Close Personal Friends, Meghan sembra pronta a riprendere in mano la sua carriera artistica. Questo film la vedrà recitare accanto a star del calibro di Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid e Henry Golding. Mentre la duchessa si prepara a tornare sul grande schermo, il pubblico attende con interesse di vedere come questa nuova avventura si svilupperà.

La difesa di Wendell Pierce nei confronti di Meghan Markle mette in luce l’importanza delle relazioni professionali e del supporto tra colleghi, specialmente in un settore spesso critico come quello dello spettacolo. La speranza è che il suo ritorno sul set possa essere accolto con la stessa positività e entusiasmo che ha contraddistinto la sua carriera fino ad oggi.