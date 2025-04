Un evento che celebra la Gen Z

Il , il Fabrique di Milano ha ospitato una serata memorabile: i Webboh Awards, giunti alla loro sesta edizione, hanno celebrato i migliori talenti della Gen Z italiana. Con oltre 11 milioni di voti raccolti in meno di venti giorni e 170 candidati in gara, l’evento ha dimostrato l’enorme impatto che i creator hanno sulla cultura giovanile. La cerimonia, condotta dalla rapper BigMama e dalla conduttrice Giulia Salemi, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri e ha offerto al pubblico spettacoli indimenticabili.

Spettacoli e performance indimenticabili

La serata non si è limitata alla semplice premiazione. Gli spettatori hanno potuto assistere a performance straordinarie, tra cui quella di BigMama, che ha presentato il suo nuovo singolo “San Junipero” accompagnata da un corpo di ballo. La presenza di celebrità come Mara Maionchi, Ernst Knam e Arisa ha reso l’evento ancora più speciale. Arisa, in particolare, ha ricevuto il premio per la migliore colonna sonora del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, aggiungendo un tocco di emozione alla serata.

Un party che ha fatto storia

Il party post-premiazione è stato animato da un djset di Dj Antonio Pivati di Radio 105 e da una crew di ballerini guidata dal noto TikTok dancer Jarno Trulli. Il duo musicale Merk & Kremont ha fatto ballare il pubblico, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Per concludere la serata in dolcezza, Ernst Knam ha sorpreso tutti con una maxi torta decorata con lecca lecca e marshmallow, celebrando il sesto compleanno di Webboh.

Un impatto social senza precedenti

I Webboh Awards 2025 hanno avuto un eco straordinario sui social media, con oltre 400 mila visualizzazioni durante la diretta streaming su Instagram e YouTube. L’evento ha generato più di 500 mila interazioni, confermando la sua posizione come uno dei più seguiti dell’anno. Tra i partner dell’evento, Astra MakeUp ha brillato come Beauty Partner, mentre Bazr ha presentato la prima app di live shopping in Italia, dimostrando come il mondo del digitale e della moda si intersechino sempre di più.

Le nuove categorie e i vincitori

Quest’anno, i Webboh Awards hanno introdotto tre nuove categorie: New Wave, dedicata ai talenti emergenti; Beyond the Screen, per coloro che hanno portato il proprio talento oltre i social; e Best Format, che premia il miglior format seriale online. I vincitori delle varie categorie hanno dimostrato la varietà e la ricchezza dei contenuti creativi prodotti dai giovani italiani, rendendo l’evento un vero e proprio festival della creatività.