Wash me in the river è un film thriller con un cast stellare disponibile in streaming su Prime Video.

Wash me in the river è un film di genere thriller rilasciato sulla piattaforma di Amazon Prime Video il 28 dicembre 2022. Il film promette azione e colpi di scena adattissimi ai fan del genere, ma non solo: al progetto hanno preso parte attori molto amati e seguiti, come l’acclamatissimo Robert De Niro che veste i panni dello sceriffo Mike Church.

Wash me in the river: cast completo, Robert De Niro

Accanto a De Niro, troviamo anche Jack Huston nei panni di Shelby John, Willa Fitzgerald nella parte di Ruby Red e Quavo nelle vesti di Coyote. Completano il cast John Malkovich nel ruolo di Pete, amico della coppia formata da Shelby e Ruby, e Dale Dickey come Greta. Infine troviamo Swen Temmel come Elvis Kincaid, Clay Wilcox e Winter Ave Zoli.

Un cast che ha subito fatto innalzare le aspettative del pubblico, specie per gli amanti del genere thriller che si aspettano quindi di trovare su Prime Video un prodotto di alto livello da consumare durante gli oziosi giorni delle festività natalizie.

A dirigere il film c’è invece Randall Emmett, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Amada Taylor Barker e Christ Sivertson. Il thriller è stato invece prodotto da Emett/Furla Film ed è stato girato tra Georgia e Portorico nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia per la finalizzazione delle riprese.

Ma vediamo ora la trama di Wash me in the river.

Wash me in the river: trama del thriller di Prime Video

Wash me in the river racconta la storia di Shelby John e Ruby Red, una coppia unita da un sentimento davvero profondo, un amore quasi folle che tuttavia non sembra riuscire a combattere un problema più grande di entrambi: quello dell’abuso di droghe. I due provano tuttavia a uscirne, con la prospettiva di metter su famiglia insieme e cambiare del tutto vita, allontanandosi tanto dagli stupefacenti quanto dalla malavita.

Ma Ruby Red si rivela più debole del previsto e non riesce a tener fede al suo intento, ricadendo così nella trappola del traffico di droga. L’ultima dose però le è fatale e ne causa il decesso. Una morte che devasta totalmente il protagonista di Wash me in the river, Shelby John appunto. Quest’ultimo è così mosso da un inarrestabile desiderio di vendetta e si mette sulle tracce dello spacciatore che, a suo avviso, ha causato la morte della sua amata compagna. La sua sete di vendetta assume dimensioni ancora più ambiziose quando decide di porre finire al traffico di droga in città, in un modo o nell’altro.

Comincia così la sua scalata nei vertici della malavita che lo guiderebbe al colpo finale: uccidere il boss Coyote. Ma due figure emergono sulla scena: quella dello sceriffo Church e del detective Zeppelin. I due membri delle forze dell’ordine sono entrambi attivissimi nell’intento di proteggere la comunità e non potranno quindi che intervenire in aiuto della missione suicida di Shelby, cercando di proteggerlo ma al tempo stesso di sventare le organizzazioni criminali che minacciano la sicurezza di tutti.