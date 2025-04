La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Wanda Nara, nota soubrette e imprenditrice, è tornata a parlare della sua separazione dal calciatore Mauro Icardi, svelando dettagli inediti e facendo chiarezza su presunti tradimenti. La 38enne ha affermato di non essere un’adultera, contrariamente a quanto sostenuto da alcune voci di corridoio. Durante un’intervista telefonica con il programma argentino LAM, ha spiegato che il suo tradimento è avvenuto solo dopo che Icardi l’aveva tradita con China Suarez, la sua attuale compagna.

Il patrimonio accumulato e le frecciatine all’ex marito

Wanda ha anche parlato dell’ingente patrimonio accumulato durante i dieci anni di matrimonio, sottolineando che la divisione dei beni è già avvenuta. “Non sarei andata a letto con nessuno se avessi perso soldi, non consideratemi una sciocca”, ha dichiarato, evidenziando la sua determinazione. Inoltre, ha lanciato alcune frecciatine a Mauro, definendolo “una persona sola, senza amici e famiglia”, insinuando che la sua solitudine lo portasse a seguirla nei suoi impegni lavorativi.

Le accuse di tradimento e la reazione di Wanda

Nonostante le accuse di tradimento mosse da Icardi, Wanda si è mostrata tranquilla, affermando che la situazione non influenzerà il divorzio. Ha negato di aver avuto una relazione con Federico Fazio, un altro calciatore, e ha chiarito che il suo breve flirt con Keita Baldè è avvenuto in un periodo di separazione. “Era molto tempo dopo il tradimento di Mauro ed eravamo già separati”, ha spiegato, cercando di mettere a tacere le voci infondate.

Il rapporto con la famiglia e le accuse della sorella di Mauro

Wanda ha anche toccato il tema della famiglia di Mauro, affermando che non lo vedeva da tre anni e che la sua visita a Rosario è stata un evento isolato. Le accuse della sorella di Mauro, Ivana Icardi, che ha sostenuto che Wanda fosse la causa dell’allontanamento del calciatore dalla sua famiglia, hanno aggiunto ulteriore pepe alla situazione. “Dov’era la sua famiglia per tutti i suoi Natali o compleanni?”, ha risposto Wanda, difendendo la sua posizione e mettendo in discussione le affermazioni della cognata.

Conclusioni e riflessioni finali

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a tenere banco nei gossip e nelle cronache rosa. Con rivelazioni che si susseguono e una battaglia legale in corso, i fan della coppia sono ansiosi di scoprire come si evolverà questa intricata vicenda. La soubrette, forte e determinata, sembra pronta a difendere la sua verità, mentre il calciatore si trova a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni. La separazione, quindi, non è solo una questione di cuore, ma anche di interessi e reputazione.