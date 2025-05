Un nuovo inizio per Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e personaggio pubblico, ha recentemente rotto il silenzio dopo un lungo ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove ha affrontato un periodo di depressione. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Sgarbi ha condiviso le sue sensazioni e il suo stato attuale, rivelando di sentirsi “abbastanza bene” e pronto a tornare alla vita pubblica.

Il supporto della famiglia e dei fan

Durante questo difficile periodo, la compagna di Sgarbi, Sabrina Colle, ha pubblicato una dolce foto sui social che ritrae un loro bacio, sottolineando l’importanza del supporto familiare. Il critico ha festeggiato il suo 73° compleanno l’8 maggio, un momento che ha segnato una nuova fase della sua vita. “E’ molto presente nella mia vita, come anche il resto della mia famiglia”, ha dichiarato Sgarbi, esprimendo gratitudine per l’affetto ricevuto.

Un periodo di riflessione e creatività

Riflettendo sul suo ricovero, Sgarbi ha affermato: “Mi sento meglio, ho cercato di prendermi cura di me e del mio corpo, ho cercato di rallentare. Ne avevo bisogno”. Questo tempo di introspezione non è stato solo un momento di pausa, ma anche di intensa attività creativa. Infatti, ha continuato a scrivere, e ha recentemente pubblicato un libro sulla Natività, con un altro in arrivo a breve. La sua passione per l’arte e la scrittura non si è mai affievolita, nemmeno nei momenti più difficili.

Un messaggio di gratitudine

Sgarbi ha ricevuto migliaia di messaggi di sostegno da parte di amici, colleghi e fan, esprimendo il suo dispiacere per non essere riuscito a rispondere a tutti. “I messaggi sono stati numerosi, mi spiace solo di non aver potuto rispondere a tutti, ma ci tengo a ringraziare chi mi è stato vicino”. Questo affetto dimostra quanto la figura di Sgarbi sia amata e rispettata nel panorama culturale italiano.

Il futuro di Vittorio Sgarbi

Con un atteggiamento positivo e una rinnovata energia, Vittorio Sgarbi si prepara a tornare in scena. “Sto tornando”, ha affermato con determinazione, lasciando intendere che il suo contributo al mondo dell’arte e della cultura è lungi dall’essere finito. I suoi fan possono aspettarsi nuove opere e apparizioni pubbliche, mentre il critico d’arte continua a navigare tra le sfide della vita con passione e dedizione.