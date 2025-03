Una carriera da protagonista

Vittoria Ceretti, modella bresciana classe ’98, sta conquistando il mondo della moda con la sua determinazione e il suo talento. Nonostante la sua giovane età, ha già calcato le passerelle più prestigiose, diventando il volto di campagne internazionali. Tuttavia, la sua carriera non è solo una questione di sfilate e servizi fotografici. Vittoria desidera essere riconosciuta per il suo lavoro e non solo come la ‘fidanzata di’ una celebrità. In un’intervista a Vogue France, ha espresso chiaramente il suo disappunto verso l’etichetta che spesso le viene appiccicata, sottolineando come sia frustrante essere ridotta a un semplice accessorio di un uomo famoso.

La relazione di Vittoria con Leonardo DiCaprio è stata al centro dell’attenzione mediatica, ma lei non si lascia influenzare dal gossip. Si sono conosciuti a Milano e da allora hanno condiviso momenti speciali, dalle cene romantiche ai viaggi. Vittoria afferma che l’amore è una forza protettiva e che, se autentico, non deve temere le pressioni esterne. La sua visione di una relazione sana è quella di una connessione profonda, lontana dai riflettori e dalle aspettative del pubblico. “Se ciò che state vivendo è reale e sapete di amarvi, allora non c’è motivo di allarmarsi”, ha dichiarato, dimostrando una maturità rara nel mondo dello spettacolo.

Radici e semplicità

Nonostante il glamour della vita da modella, Vittoria non dimentica le sue radici. Dopo le frenetiche settimane della moda, ama tornare a casa, a Inzino, dove può godere della tranquillità e della semplicità della vita quotidiana. Recentemente, ha invitato amici a casa sua per gustare i tradizionali casoncelli, un piatto tipico della sua terra. Questa scelta di tornare alle origini e di condividere momenti autentici con le persone a lei care è ciò che la rende unica. “Ho fatto assaggiare l’eccellenza dei piatti lombardi: i casoncelli”, ha raccontato, evidenziando come la sua vita non sia solo fatta di passerelle e eventi, ma anche di affetti e tradizioni.