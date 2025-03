Un look che cattura l’attenzione

Alla Paris Fashion Week, Vittoria Ceretti ha dimostrato ancora una volta di essere una delle modelle più influenti del momento. Con un outfit audace in pizzo trasparente, ha saputo unire sensualità e carattere, trasformandosi in una vera e propria icona di stile. Il suo look, total black, ha esaltato la sua silhouette slanciata, confermando il suo status di musa delle passerelle. La camicia trasparente, abbottonata solo parzialmente, lasciava intravedere un bustier ricamato con dettagli floreali, aggiungendo un tocco di romanticismo dark a un insieme altrimenti audace.

Dettagli che fanno la differenza

I pantaloni coordinati, anch’essi in pizzo, giocavano con le trasparenze, rivelando autoreggenti che conferivano all’outfit un’aria seducente e ribelle. Il beauty look di Vittoria ha ulteriormente rafforzato questa immagine di forza e mistero: capelli tirati indietro in una lunga treccia sleek, quasi da guerriera urbana, e un trucco essenziale ma incisivo, con occhi sottolineati da un eyeliner deciso. La scelta di accessori come una mini bag rigida e scarpe nere con platform ha completato l’outfit, bilanciando il romanticismo del pizzo con dettagli dal carattere forte.

Un momento di grande visibilità

La presenza di Vittoria Ceretti a Parigi non è solo un evento di moda, ma anche un momento di grande visibilità per la sua carriera in ascesa. La sua relazione con Leonardo DiCaprio ha infiammato i titoli dei magazine internazionali, rendendola una delle modelle più chiacchierate del momento. Tuttavia, il suo carisma e la sua presenza scenica rimangono il vero motivo per cui ogni suo look diventa un evento. Non è solo la moda a parlare, ma anche la personalità di Vittoria, che riesce a catturare l’attenzione e a lasciare un segno indelebile.

Balenciaga e la rivoluzione stilistica

Non solo Vittoria Ceretti ha brillato alla Paris Fashion Week, ma anche la sfilata di Balenciaga ha lasciato un’impronta significativa. Il direttore creativo Demna ha presentato una collezione che ha smantellato ogni certezza stilistica, giocando con la destrutturazione e la ridefinizione del classico suit. Il nero ha dominato la scena, declinato in maxi coat imponenti e completi sartoriali ibridi. L’atmosfera dello show era immersiva, con giochi di luci e ombre che amplificavano il senso di mistero. Demna continua a mettere in discussione cosa significhi vestirsi oggi, proponendo un’idea di moda in continua evoluzione, dove la bellezza sta nell’incertezza e nella trasformazione.