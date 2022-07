Un tragedia ha sconvolto la provincia di Viterbo. Un bimbo di 4 anni è morto annegato in una piscina. Il piccolo aveva raggiunto una piscina per soli adulti a cui non poteva accedere.

Viterbo, bimbo di 4 anni morto annegato in una piscina per adulti

Stando alle prime indagini, il bambino di 4 anni avrebbe scavalcato un piccolo muro che separava la piscina per bambini da quella per adulti. Una volta raggiunta si è tuffato senza avere piede e di conseguenza è morto per annegamento. La dinamica è ancora tutta da chiarire e sono in corso delle indagini più accurate.

Sulla vicenda indagano i carabinieri e il Pubblico ministero (Pm)

Sul luogo della tragedia, ossia una polisportiva di Grotte di Castro, un paese in provincia di Viterbo, si sono recati i sanitari che hanno provato a rianimare il bimbo di 4 anni e i carabinieri.

Insieme alle forze dell’ordine è arrivato anche il Pubblico ministero (Pm). Gli inquirenti, nel tentativo di ricostruire la scena che ha portato al decesso del bambino, stanno interrogando tutti i testimoni oculari.