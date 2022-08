Viola come il mare: tutte le notizie che abbiamo sulla fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman

Annunciata nel palinsesto di Mediaset per il 2021-2022, Viola come il mare è la trasposizione sul piccolo schermo del romanzo Conosci l’estate?, titolo d’esordio di Simona Tanzini, edito da Sellerio nel 2020. Dopo il successo del libro, Mediaset ha deciso di imbarcarsi nel progetto di adattamento per la TV, ma a distanza dall’annuncio ufficiale le notizie a disposizione sono, in parte, ancora incerte.

Viola come il mare: la trama della fiction con Can Yaman

Sappiamo che la storia a livello di trama non si allonterà molto da quella del libro. Seguiremo quindi le vicende di Viola, una giornalista televisiva che vive a Palermo. Proprio la città sarò lo scenerio della morte di una ragazza di buona famiglia, una vicenda intricata che indurrà Viola a scoprire di avere una certa attitudine per l’investigazione.

Ad affiancarla nell’indagine, c’è l’ex caporedattore Santo che la mette in contatto con il poliziotto Francesco (da tutti conosciuto come Zelig). Tra i due potrebbe nascere del tenero.

La protagonista di Viola come il mare ha una caratteristica particolare: è affetta da sinestesia cromo-musicale, ovvero un’associazione di suoni e colori alle persone, che le appaiono sempre ammantate di diverse tinte e accompagnate da un sottofondo musicale. Una particolarità non da poco!

A vestire i panni della bizzarra protagonista sarà Francesca Chillemi, recentemente vista nei panni di Azzurra in Che Dio ci aiuti per Rai 1.

Ad affiancarla, poi, un nome che fa decisamente battere il cuore del pubblico: quello di Can Yaman. Il volto delle soap turche è ormai un chiodo fisso nel cuore dei fan, nonché uno dei punti cardine delle produzioni di Lux Vide, che difatti è fautrice anche di questo progetto. Certamente i due nomi sono già sufficienti ad attirare l’attenzione dei telespettatori.

Sappiamo che ad affiancarli ci saranno anche Simona Cavallari (Squadra Antimafia), Romano Reggiani (Scomparsa) e Giovanni Nesta (Che Dio ci aiuti, Buongiorno mamma), di cui però si sa poco circa i ruoli e la frequenza di apparizione. Ad oggi mancano all’appello ancora altri membri del cast, ma di certo il duo Chillemi-Yaman è già un punto a favore di Viola come il mare. Non dimentichiamo, poi, che i due si sono già incrociati su un altro set, proprio quello di Che Dio ci aiuti in cui Yaman è stato guest star nel finale della sesta stagione.

Viola come il mare: quando uscirà?

Ma quando uscirà Viola come il mare? Questa è la domanda che si pone il pubblico e in particolar modo che afflige le sfegatate fan di Can Yaman.

Dopo tanta attesa circa l’uscita ufficiale, questa è stata finalmente confermata, sebbene slittata di qualche mese rispetto alle previsioni inizali. Ad ogni modo, ormai non manca tanto: la prima puntata esordirà infatti su Canale 5 il 14 settembre 2022, dopo mesi di riprese tra Roma, Palemo e Civita Castellana.

Per allietare l’attesa ai fan, Francesca Chillemi ha condiviso un primo trailer, esplicitando anche i suoi pensieri su Viola come il mare. Ha scritto infatti: “è impossibile descrivere le emozioni che abbiamo provato girando #ViolaComellMare… Scopriremo che Viola vive letteralmente di colori ed emozioni e che conoscerà Francesco Demir, un uomo affascinante e seduttivo, ma con scarsa fiducia nel genere umano… tutto il contrario di lei! Conosceremo tanti amici che ci faranno sorridere, riflettere e che ci aiuteranno nelle scelte più difficili. Non vediamo l’ora di portarvi in una terra incredibile come la Sicilia, alla scoperta dei colori di Palermo, accompagnati dal calore di tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo bellissimo viaggio che sta per iniziare! Siete curiosi? Ci vediamo a settembre su #Canale5!”.

Ecco il video!