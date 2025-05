Un compleanno speciale immerso nella natura

Il 28 aprile è una data che Victoria De Angelis, bassista della celebre band rock Maneskin, non dimenticherà facilmente. Per il suo 25esimo compleanno, ha scelto di festeggiare in un incantevole casale in Toscana, circondata dall’affetto della sua fidanzata Luna Passos e di alcune amiche. La location, immersa nel verde, ha creato l’atmosfera perfetta per una celebrazione intima e gioiosa.

La festa è stata caratterizzata da momenti dolci e affettuosi. Luna Passos, modella di fama internazionale, ha fatto gli auguri a Victoria attraverso le sue Stories, scrivendo: “Buon compleanno amore”. La torta, un’originale combinazione di crostate alla Nutella, ha catturato l’attenzione di tutti. Con forme a stella e a cuore, la dolcezza è stata accentuata dalla scritta “Miss Bitch”, un chiaro riferimento al carattere audace e alla personalità di Victoria. Non sono mancati baci e abbracci tra le due, che si mostrano inseparabili e affiatate.

Un amore che brilla sotto il sole

La giornata è stata allietata da un clima splendido, che ha permesso a Luna di concedersi un bagno in topless nel torrente vicino, un momento di libertà e spensieratezza. La coppia, che ha ufficializzato la propria relazione nel giugno 2023, ha condiviso numerosi momenti insieme sui social, dalle Baleari alle Maldive, fino ai Caraibi. Ogni scatto racconta una storia d’amore intensa e autentica, che continua a far sognare i fan della band e non solo.

Victoria e Luna non sono solo una coppia affiatata, ma anche due donne che celebrano la vita e la bellezza in ogni sua forma. La loro relazione è un esempio di come l’amore possa essere un rifugio sicuro e una fonte di gioia, specialmente in occasioni speciali come un compleanno. Con il supporto dei loro amici e della musica, Victoria De Angelis sta vivendo un periodo di grande felicità e realizzazione personale.