Vestiti lunghi invernali: 5 outfit per valorizzarli

I vestiti lunghi sono l’indumento perfetto per chi chiama risultare sempre elegante. Le loro linee infatti, rendono la figura slanciata, senza creare interruzioni ottiche come, invece, fanno magliette corte e pantaloni. Non sempre però è facile valorizzarli ed il rischio è quello che sembrino tutti uguali e privi di carattere. Di seguito, verranno fornite alcune indicazioni per rendere ogni abito lungo più avvincente.

Chiodi e capispalla di pelle

I capispalla di pelle donano un’aria rock e leggermente aggressiva a vari modelli vestiti lunghi, specialmente a quelli total black o dai colori metallici. L’importante è scegliere articoli in pelle o similpelle di qualità, cosicché non sbiadiscano nel tempo e rimangano perfettamente strutturati e rigidi sulle spalle. Ai piedi non potranno mancare, quindi, degli anfibi o degli stivali texani, per rendere il look ancora più deciso.

Blazer oversize e giacche frac

Per “sdrammatizzare” i vestiti più seriosi e classici è possibile giocare con le forme, optando per blazer oversize o giacche taglio frac che donano un tocco di leggerezza all’intero outfit. In questo modo, il look risulterà più casual, adatto a qualsiasi età ed evento: non è difficile, infatti, vedere questi abbinamenti in occasione di compleanni, cerimonie e feste particolari. Con indumenti di questo tipo, i vestiti lunghi possono essere abbinati anche a sneakers o calzature sportive, oppure a ballerine e mocassini più classici.

Vestiti oversize con fusciacche e cinture

Per gli abiti più vaporosi e morbidi potrebbero essere utili fusciacche e cinture, così da modellarli nel punto vita e riprodurre la tanto amata forma a clessidra. Il colore di questi accessori può variare a seconda del vestito: potrà essere tono su tono per chi non vuole perdere il senso di verticalità, o di una tonalità a contrasto se si desidera osare. Nel caso in cui non si ami particolarmente la rigidità delle cinture, una valida alternativa sono i foulard, più morbidi e indossabili sui vestiti lunghi esattamente come una classica cintura.

Vestiti oversize e cappelli a tesa larga

I vestiti oversize nascono per trasmettere un senso di comodità e leggerezza, ecco quindi che un’altra idea vincente potrebbe essere quella di abbinarli a cappelli a tesa larga, aggiungendo una particolarità all’outfit senza distogliere troppo l’attenzione dal vestito stesso. Ovviamente, per indossare un look di questo tipo è necessario sentirsi a proprio agio ed uscire leggermente dagli schemi. Altri cappelli particolari, utili per conferire carattere al look, possono essere i baschi, le bombette e i borsalini, decisamente eleganti e dal design intramontabile.

Gioielli, pochette e mantella in previsione del capodanno

Dato l’avvicinarsi delle festività natalizie, un’ottima idea potrebbe essere quella di optare per un outfit lussuoso ed elegante, perfetto da sfoggiare la notte del 31 dicembre. Bracciali, collane e orecchini possono rendere il look più sofisticato, riutilizzabile anche in occasioni come matrimoni, anniversari e altri eventi importanti. Per evitare che l’accostamento di tutti gli accessori risulti poco raffinato, meglio acquistare articoli realizzati con materiali di qualità, resistenti al pH della pelle, con pietre e brillanti lucenti. Come capospalla, in questo caso, è meglio prediligere una mantella.

Di certo gli spunti per vestirsi in maniera curata lasciando sempre al centro della scena l’abito lungo non mancano. Per ottenere un risultato migliore e per far sì che i capi durino a lungo nel tempo è necessario bandire gli articoli di bassa qualità, poco resistenti ai lavaggi e all’usura. Molte delle idee outfit qui suggerite sono realizzabili con accessori e capi d’abbigliamento già presenti nei propri armadi. Sono semplici da ricreare e soprattutto economiche, perché sono abbinamenti riutilizzabili in occasioni diverse, variando semplicemente accessori o capispalla.