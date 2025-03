Un appuntamento imperdibile con Verissimo

Domenica 16 marzo, il talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, tornerà su Canale 5 con una puntata ricca di emozioni e ospiti straordinari. Questo programma è da sempre un punto di riferimento per gli amanti della televisione, capace di mescolare storie toccanti e momenti di intrattenimento. La puntata di questa settimana promette di essere particolarmente intensa, con interviste che toccheranno il cuore e performance musicali che faranno vibrare l’anima.

Ricordi e celebrazioni: l’intervista a Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro

Uno dei momenti più attesi della puntata sarà l’intervista a Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, figli dell’attrice Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa. I due giovani condivideranno i loro ricordi più preziosi e racconteranno come hanno affrontato la perdita della madre, una figura amata dal pubblico italiano. La forza e la dignità con cui Eleonora ha affrontato la malattia saranno al centro di questa toccante conversazione, che promette di commuovere e ispirare.

Musica e leggerezza con Francesco Gabbani e Stash & The Kolors

Non mancheranno momenti di leggerezza e divertimento, grazie alla presenza di Francesco Gabbani, che presenterà il suo nuovo singolo Viva la vita, in gara al prossimo Festival di Sanremo. La sua energia contagiosa e il suo talento lo rendono uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Insieme a lui, anche Stash & The Kolors, che porteranno sul palco il loro brano Tu con chi fai l’amore, un vero tormentone che ha fatto ballare il pubblico. La loro performance sarà un mix di musica e divertimento, perfetta per allietare il pomeriggio degli spettatori.

Due icone della musica italiana: Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli

La puntata avrà il privilegio di ospitare due grandi interpreti della musica italiana: Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli. Iva, con la sua carriera costellata di successi, ripercorrerà alcuni dei momenti più significativi della sua vita artistica, mentre Katia parlerà del suo amore per l’opera e dei suoi recenti progetti. Entrambe le artiste porteranno sul palco la loro esperienza e il loro talento, regalando al pubblico emozioni indimenticabili.

Il racconto di Paola Caruso: una storia di forza e determinazione

Infine, Paola Caruso condividerà la sua toccante esperienza di vita, parlando delle difficoltà affrontate con il suo piccolo Michelino. La sua storia è un esempio di resilienza e amore, e la sua testimonianza sarà un momento di grande impatto emotivo. Paola, ex concorrente di reality e showgirl, racconterà come ha superato le sfide grazie alla sua determinazione e all’affetto per il figlio.

La nuova puntata di Verissimo andrà in onda su Canale 5 dalle 16 e sarà disponibile anche sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity. Non perdere l’occasione di vivere un pomeriggio all’insegna delle emozioni, della musica e delle storie che fanno battere il cuore.