Daniela Volponi, storica fan di Vasco Rossi e utente molto attivo sul suo fan club, è rimasta uccisa in un tragico incidente stradale ad Ancora.

Daniela Volponi, da tutti conosciuta come Toffee (come il brano del suo idolo, Vasco Rossi) è rimasta uccisa in un incidente stradale ad Ancora.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini la donna stava attraversando sulle strisce pedonali mentre portava a spasso il suo amico a quattro zampe quando un’auto le sarebbe venuta addosso (a spingerla sarebbe stato un veicolo sopraggiunto senza guardare dietro di essa). Al momento in tanti sui social stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa della donna, che è stata una delle fan più attive di Vasco Rossi fin dal 1983.

Il rocker di Zocca e le reazioni

Al momento Vasco Rossi non ha commentato pubblicamente la notizia della scomparsa della sua storica fan ma è noto che i due si siano incontrati diverse volte e che Toffee fosse particolarmente attiva sui canali social e nel fanclub riservato all’artista. In queste ore in tanti tra coloro che l’avevano conosciuta stanno esprimendo il loro cordoglio per la tragica morte della donna ad Ancona.

