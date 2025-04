Un nuovo inizio per Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada, nota attrice e conduttrice, è tornata al centro dell’attenzione con la sua nuova fiction, “Tutto quello che ho”, in onda su Canale 5. Durante un’intervista a Verissimo, ha condiviso non solo dettagli sul suo lavoro, ma anche sulla sua vita privata, rivelando un rinnovato amore e una serenità ritrovata.

Ritorno all’amore e alla serenità

Dopo due anni di separazione, Vanessa ha ritrovato la felicità accanto a Rossano Laurini. “Ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima”, ha dichiarato, esprimendo la gioia di aver ricostruito un legame profondo. La coppia, che ha un figlio di nome Isal, ha trovato un nuovo equilibrio, e Vanessa non nasconde la sua emozione per il primo viaggio che intraprenderà con il ragazzo a New York. “Non vedo l’ora, sarà un momento speciale per noi due”, ha aggiunto, raccontando anche le piccole peculiarità del loro rapporto, come il fatto che Isal non vuole dormire con lei perché sostiene che russi.

La maternità e il lavoro: un equilibrio difficile

Essere madre e lavorare nel mondo dello spettacolo non è mai semplice. Vanessa ha riflettuto sulle sfide che ha affrontato, ammettendo di aver commesso l’errore di tornare al lavoro troppo presto dopo la gravidanza. “Mi sono persa del tempo che avrei dovuto dedicare a me stessa e al mio corpo”, ha confessato, ma nonostante tutto, si sente orgogliosa del suo percorso. La sua esperienza di vita è stata influenzata da donne forti, come sua madre, che vive a Barcellona e rappresenta un importante punto di riferimento per lei.

Un futuro luminoso e nuove prospettive

Parlando del futuro, Vanessa non esclude l’idea di avere un altro figlio. “Mi piacerebbe molto, ma la prima gravidanza è stata fisicamente impegnativa”, ha spiegato, lasciando intendere che la decisione dipenderà dalle circostanze. La sua relazione con Laurini, che dura da quasi 18 anni, è stata messa alla prova, ma ora sembra più forte che mai. “È il mio pilastro, il mio migliore amico e amante”, ha affermato, sottolineando l’importanza del supporto reciproco nella loro vita.

In questo nuovo capitolo, Vanessa Incontrada dimostra di essere una donna resiliente, capace di affrontare le sfide con coraggio e determinazione. La sua storia è un esempio di come l’amore e la famiglia possano essere la forza motrice per superare le difficoltà e costruire un futuro luminoso.