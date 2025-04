Un nuovo sguardo sulla bellezza

Vanessa Incontrada, celebre attrice e conduttrice, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla bellezza e sull’accettazione di sé in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. A 47 anni, Vanessa si sente finalmente a suo agio con il suo corpo e il suo aspetto, affermando di vivere bene la sua età, comprese le rughe. Questo messaggio di positività è un invito a tutte le donne a celebrare la propria unicità e a non farsi influenzare dai canoni di bellezza imposti dalla società.

Il potere delle immagini

Incontrada ha rivelato di non guardarsi mai in tv, poiché teme di assumere uno sguardo critico e giudicante. Tuttavia, quando sfoglia le foto del passato, prova una certa soddisfazione. Sul suo comodino tiene un settimanale di vent’anni fa, in cui era inserita nella lista delle 100 donne più belle del mondo, occupando il 70° posto. Questo ricordo la fa sentire orgogliosa e le ricorda che la bellezza è soggettiva e cambia nel tempo.

La maturità e il lavoro

La maturità ha portato a Vanessa una nuova consapevolezza. Non teme più il nudo, ma riconosce che ora ha bisogno di una motivazione forte per affrontare scene audaci. Sogna di lavorare con registi di talento come Paolo Sorrentino, per il quale sarebbe disposta a girare un intero film nuda. Questo desiderio di lavorare con i migliori riflette la sua passione per il mestiere e la sua voglia di mettersi in gioco, senza paura di mostrarsi vulnerabile.

Una vita piena e soddisfacente

Oggi, Vanessa vive a Follonica con il compagno Rossano Laurini e il loro figlio Isal, di quasi 17 anni. La sua vita è un equilibrio tra carriera e famiglia, e si sente appagata e realizzata. La sua storia è un esempio di come si possa trovare la felicità accettando se stessi e le proprie scelte. Con il suo messaggio di amore per la vita e per il proprio corpo, Vanessa Incontrada continua a ispirare molte donne a vivere con autenticità e coraggio.