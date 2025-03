Un nuovo inizio per Valerio Scanu

Valerio Scanu, noto per la sua carriera musicale e per la partecipazione a Amici, ha deciso di intraprendere una nuova avventura nel mondo della bellezza. Il suo salone, Hannabrà, inaugurato il 15 giugno scorso a Roma, rappresenta un sogno che si realizza per il giovane artista, che ha sempre avuto una passione per l’hair styling. Con una laurea in Giurisprudenza conseguita nel 2022, Scanu dimostra che la sua versatilità non conosce limiti.

Un cambio look da Fanny Cadeo

Recentemente, Fanny Cadeo, ex velina e icona della televisione italiana, ha deciso di affidarsi a Scanu per un cambio look. La fiducia che Fanny ripone in lui è totale, e il risultato è stato sorprendente. Valerio ha saputo valorizzare la lunga chioma di Fanny, creando un’acconciatura elegante e alla moda, caratterizzata da onde morbide e naturali. Questo dimostra non solo la sua abilità come hair stylist, ma anche la sua capacità di comprendere le esigenze delle sue clienti.

Un team di professionisti

Nel suo salone, Scanu non lavora da solo. La truccatrice Stefania D’Alessandro, esperta make up artist, collabora con lui per garantire un look completo e impeccabile. Insieme, formano un duo dinamico che sa come far brillare le loro clienti, combinando hairstyling e trucco in modo armonioso. La sinergia tra i due professionisti è palpabile, e il risultato finale è sempre all’altezza delle aspettative.

Un amore che fiorisce

Oltre alla sua carriera nel mondo della bellezza, Valerio Scanu vive anche un momento felice nella sua vita personale. È legato sentimentalmente a Luigi Calcara, con cui ha celebrato un’unione civile presso il Campidoglio. Questo amore lo sostiene in ogni sua avventura, rendendo la sua vita ancora più ricca e soddisfacente. Scanu ha dichiarato che, sebbene molti lo conoscano come cantante e personaggio televisivo, ora è pronto a farsi conoscere anche come hair stylist professionista.

Un futuro luminoso

Con Hannabrà The Hair Spa, Valerio Scanu si propone di offrire un’esperienza unica nel mondo della bellezza. La sua passione per l’hair styling, unita alla sua esperienza nel mondo dello spettacolo, lo rendono un professionista completo e versatile. I clienti possono aspettarsi non solo un servizio di alta qualità, ma anche un’atmosfera accogliente e rilassante, dove ogni dettaglio è curato con attenzione. Il futuro di Scanu nel settore della bellezza sembra promettente, e i suoi fan non vedono l’ora di vedere quali altre sorprese ha in serbo.