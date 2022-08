Valeria Graci: chi è, vita privata, lavoro e amore

Valeria Graci è una comica che ha esordito insieme a Katia Follesa a Zelig, un divertentissimo duo che dopo molti anni ha deciso di dirsi addio. Scopriamo tutto sulla vita privata e sulla carriera dell’attrice.

Valeria Graci: la vita privata

Valeria Graci è nata a Milano il 22 agosto 1980, sotto il segno zodiacale del Leone. È alta 152 cm e pesa circa 57 kg. Ha un bellissimo rapporto con il suo fisico, fatto di grande consapevolezza. “Non mi sento meno bella se si vede la cellulite o se ho qualche kilo di troppo, mi amo e mi accetto per quello che sono” ha dichiarato in passato. I suoi genitori si sono separati dopo la sua nascita, ma sono sempre stati presenti, soprattutto la madre, da cui ha preso la concretezza e il disincanto.

Dal padre, invece, ha preso la parte sognatrice e romantica. Tutti e due hanno appoggiato la sua scelta lavorativa. La donna è cresciuta a Milano, poi si è trasferita per dieci anni a Roma, dove ha conosciuto il suo ex marito, con cui ha avuto un figlio. Dopo la separazione è tornata nella capitale lombarda, per ritrovare la famiglia e le amicizie. Valeria Graci sembra una donna molto forte, indipendente, consapevole e grata.

Il suo profilo Instagram è seguito da più di 169mila followers. “Mamma Diva e Sognatrice…mai nello stesso ordine” ha scritto nella sua bio.

Valeria Graci: la sua carriera

Valeria Graci si è fatta conoscere al pubblico perché, insieme a Katia Follesa, ha costituito un duo comico che per dieci anni ha fatto sorridere a Zelig. Le due hanno lavorato anche in altre trasmissioni, come Colorado Cafè, Sputnik, Scherzi a Parte, MTV Commedy lab. Il duo dopo molti anni insieme, mentre Valeria era entrata a Striscia la Notizia già dal 2014. Nel 2018 ha debuttato come conduttrice radiofonica su RTL 102.5 e lavora nella trasmissione Zeta a pois con Manila Nazzaro. Dal 2019 è nel cast con Pierluigi Diaco nella trasmissione “Io e te”. Nel 2021 ha condotto il PrimaFestival e nello stesso anno anche il Festival di Castrocaro. Nel febbraio 2022 c’è stata una reunion con Katia Follesa a Michelle Impossible, condotto da Michelle Hunziker. Nel 2022 ha condotto per due giorni, insieme a Gerry Scotti, 2 puntate di Striscia la Notizia.

Valeria Graci: l’amore

Valeria Graci ha avuto una storia d’amore con Simon Russo, da cui ha avuto un figlio. In seguito i due si sono separati. La comica, in un’intervista a Verissimo, ha raccontato di aver subito momenti difficili e anche violenza psicologica. “Ho subito violenza psicologica per diverso tempo. Mi ha anche distrutto il cellulare sbattendolo al muro. Ho denunciato” ha dichiarato la donna. “Ad un certo punto bisogna fermarsi e capire che qualcosa non va. I miei genitori sono separati da quarant’anni, adesso sono insieme a Roma e hanno aiutato me e mio figlio a superare questo momento difficile” ha dichiarato a Domenica In. Valeria Graci ha superato quel momento e ha trovato un nuovo amore, come lei stessa a rivelato in televisione. “Il mio cuore batte forte, non solo per mio figlio, ma anche per un’altra persona e i periodi di quarantena li abbiamo passati tutti insieme. Sono innamorata” ha dichiarato. La comica pensa che in futuro potrebbe sposarsi.