Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni, le ha fatto una bellissima sorpresa a Verissimo. La sorella di Chiara Ferragni si è emozionata moltissimo.

Valentina Ferragni, la sorpresa del fidanzato Luca

Valentina Ferragni ha affrontato la sua prima intervista televisiva, a Verissimo.

La sorella dell’influencer più famosa è stata ospite di Silvia Toffanin. In studio è arrivato il fidanzato Luca Vezil, a cui è legata da tanti anni. Luca ha voluto fare una sorpresa alla sua fidanzata, che si è commossa. “Silvia grazie di avermi invitato per me stare qua è bellissimo, ma fare una sorpresa a lei è stato difficilissimo perchè noi lavoriamo insieme e io non sono capace a dire le bugie, soprattutto a lei” ha spiegato Luca.

“Io non me lo aspettavo proprio, come ci sei riuscito” ha spiegato Valentina. La loro è una storia bellissima, piena di amore e di complicità. “È impossibile non amarla: è solare è dolce è bellissima” ha dichiarato Luca.

Valentina Ferragni, l’intervista a Verissimo

L’influencer ha raccontato tra le lacrime la sua storia e la storia della cicatrice che porta con orgoglio sulla sua fronte. “Un anno fa circa una mia amica che mi dice che era troppo tempo che avevo un brufolo al che decido di andarmi a far vedere e ad aprile la dottoressa mi dice che era solo una ciste e che sarebbe stato meglio toglierla dopo l’estate” ha raccontato Valentina.

A settembre ha avuto la diagnosi. “Quando sono andata in visita la dottoressa ha detto che non le piaceva affatto e che quindi sarebbe stato il caso di fare un esame istologico” ha raccontato la Ferragni. Era un tumore alla pelle. “Per fortuna il mio era localizzato e ora dovrei esserne fuori definitivamente, ma sentire quelle parole non è stato facile” ha aggiunto. Valentina si è sottoposta all’intervento e ha documentato tutto sui social. “Ho voluto raccontare la mia storia sui social perchè secondo me noi che abbiamo la fortuna di riuscire ad arrivare a tantissime persone dobbiamo sfruttare il nostro potenziale per dare messaggi importanti. Magari qualcuno che era nella mia stessa situazione ha fatto un controllo in più che gli ha permesso come a me di salvarsi” ha spiegato.

Valentina Ferragni: il rapporto con la sorella Chiara

Silvia Toffanin le ha chiesto che rapporto ha con le sue sorelle e di cosa significa per lei essere la sorella di un personaggio come Chiara Ferragni. “Io all’inizio la aiutavo. È la più brava di tutte si merita tutto il successo che ha. Essere sorella di Chiara mi riempie di orgoglio. È sempre stata un esempio e più di tutti mi sprona a fare sempre del mio meglio. C’è sempre stata una sana competizione tra noi, che non ha mai avuto niente a che fare con l’invidia, ma solo a tirare fuori il meglio di noi stesse in ogni situazione. Chiara è sicuramente il mio punto di riferimento” ha raccontato. Tra di loro non c’è mai stata gelosia. Valentina ha raccontato di aver deciso di intraprendere la strada di influencer grazie all’influenza della sorella, ma è anche stata una cosa che è iniziata giorno dopo giorno. “Io non so cosa farò da qui a 5 anni, le cose potrebbero cambiare” ha aggiunto.