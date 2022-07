Un particolare agghiacciante riportato da La Provincia di Como: il compagno di Valentina Di Mauro l’ha colpita mentre moriva e il 37enne Marco Campanaro avrebbe infierito mentre lei era agonizzante. La donna era stata raggiunta da venti coltellate al termine di un assalto prima verbale innescato dalla gelosia e poi di una furia omicida assoluta prima dell’arrivo dei carabinieri.

Oggi, 28 luglio, è prevista l’autopsia sul corpo di Valentina che dovrà asseverare, eventualmente, le rivelazioni del quotidiano comasco.

Valentina Di Mauro colpita mentre moriva

E sono rivelazioni orride, con la vittima dell’ennesimo femminicidio colpita ancora quando ormai era agonizzante sul pavimento del bagno. I carabinieri avevano aperto la porta del locale ed avevano trovato Marco coperto di sangue e farfugliante. La coppia conviveva da due anni e pare che Marco, frontaliere in Svizzera, controllasse assiduamente il cellulare della donna preoccupato di trovare messaggi di altri uomini.

La follia e le urla: “Amore basta, mi fai male”

Poi, alle 5 del mattino del 25 luglio, la follia e l’orrore, con i vicini a citofonare e Valentina ad urlare “amore basta, mi stai facendo del male”. Se l’esame autoptico in calendario per oggi dovesse asseverare la lettura per cui il fendente mortale a Valentina non sia stato l’ultimo infertole Marco non sarà solo imputato e giudicato per omicidio volontario, ma gli potrebbe essere contestata anche l’aggravante della crudeltà.