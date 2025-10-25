Val Casies: la meta ideale per le tue vacanze all’insegna del divertimento e del relax

È una laterale della Val Pusteria ed è nota come uno dei luoghi più incontaminati dell’Alto Adige. Sia in estate che in inverno è quindi il luogo giusto dove trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento e del relax.

Chi ha la possibilità di organizzare una vacanza nel periodo autunnale potrà ammirare il cambiamento dei colori e, fino a quando non cadranno i primi fiocchi di neve, potrà praticare tutte quelle attività che hanno caratterizzato il periodo estivo, in particolare escursioni e passeggiate, anche se bisogna tenere conto che le temperature sono più basse e si hanno a disposizione meno ore di luce.

Quando poi arriverà l’inverno, la Val Casies è un vero paradiso per gli sciatori, in particolar modo per coloro che amano lo sci di fondo.

Dove soggiornare in Val Casies?

Per la vostra vacanza autunnale o invernale potreste considerare la possibilità di un soggiorno presso il Magdalenahof hotel in Val Casies, un 4 stelle gestito da ben vent’anni dalla famiglia Burger.

Il Magdalenahof, che si trova in località Santa Maddalena, è una struttura che si caratterizza per la sua atmosfera accogliente e amichevole e unisce la genuinità della tradizione alpina a una vasta gamma di servizi di altissimo livello.

Durante la vostra vacanza avrete a disposizione una piscina panoramica interna (30° C) con vasca idromassaggio e zona nuoto controcorrente integrate, una piscina esterna riscaldata tutto l’anno (31° C), un giardino d’inverno con vista sul paesaggio della Val Casies, un’area saune, un’area relax e una zona fitness. È possibile richiedere trattamenti benessere e l’offerta gastronomica è di altissimo livello. In tutta la struttura è disponibile il wi-fi gratuito.

L’attività sciistica in Val Casies

Per chi ama sciare in Val Casies ci sono diverse possibilità. A partire dalla metà di dicembre fino a metà marzo, sono operativi lo skilift di Santa Maddalena, lo skilift di Colle e quello di Tesido.

Alternative possibili sono il comprensorio sciistico Plan de Corones e quello delle Tre Cime Dolomiti: entrambi sono rapidamente raggiungibili dal vostro hotel.

Come accennato, la Val Casies è una zona apprezzatissima da chi pratica lo sci di fondo. Nelle vicinanze del Magdalenahof si trova la pista di fondo della Val Casies, lunga ben 42 km, percorrendo la quale ammirerete boschi innevati, fattorie e locande tipiche nelle quali potrete fermarvi per una piacevole sosta. La pista, che attraversa tutta la Val Casies, è preparata sia per lo stile classico che per lo skating.

I mercatini di Natale

Soggiornando in Val Casies avrete la possibilità di visitare alcuni dei più caratteristici mercatini di Natale dell’Alto Adige. Dal 28 novembre fino al 6 gennaio 2026 sarà aperto il mercatino di Natale di Brunico, incantevole città medievale raggiungibile con l’auto in meno di 40 minuti.

In meno di mezz’ora si può raggiungere Dobbiaco, il cui mercatino di Natale (“Natale sotto le Tre Cime”) sarà aperto dal 28 novembre fino al 6 gennaio 2026.

Stesso periodo anche per il mercatino di San Candido, raggiungibile in poco più di mezz’ora.