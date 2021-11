Un errore sicuramente non voluto. Con le sue parole Ida non voleva offendere il suo nuovo corteggiatore. Tuttavia, la gaffe che la vede protagonista non poteva passare inosservata.

Lei è una protagonista assoluta di Uomini e Donne.

Davanti ai riflettori si è raccontata e ha aperto il suo cuore. Dopo una relazione turbolenta con Riccardo Guarnieri ha deciso di rimettersi in gioco.

Così, dopo un flirt con Marcello, Ida sembra sempre più vicina a Diego.

Ida Platano chiama Diego con il nome dell’ex Marcello: cos’è successo

Al fianco di Marcello, Ida sembrava aver ritrovato la serenità.

Il cavaliere è stato capace di far battere di nuovo il cuore alla bella dama. Eppure, sono sorte improvvise complicazioni. Così, dopo una serie di scontri, Marcello ha deciso di interrompere la loro frequentazione

Non sono mancate amarezza e dolore, ma Ida non si è lasciata abbattere e ha deciso di voltare pagina. Lo ha fatto grazie a Diego, l’uomo che ha attirato la sua attenzione e con il quale ha iniziato a uscire.

La loro conoscenza sembra procedere nel migliore dei modi, ma una gaffe non è passata inosservata ai telespettatori più fedeli.

Durante la puntata di giovedì 4 novembre, infatti, Ida si trovava al centro dello studio per parlare della sua esterna con Diego. A quel punto lei ha chiamato il suo cavaliere con il nome del suo ex Marcello.

Ida Platano chiama Diego con il nome di Marcello: la reazione

Dopo averlo chiamato per sbaglio con il nome di Marcello, Ida ha chiesto scusa a Diego per l’errore commesso.

Lui fortunatamente non sembra esserci rimasto male. Al contrario, ha preferito sdrammatizzare con una battuta e tornare a ridere.