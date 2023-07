Scopriamo insieme la trama, la data di uscita e il cast di Untold: Jake Paul the Problem Child, un documentario che sta per uscire sul Netflix. Il film racconta la storia del celebre pugile professionista e piantagrane.

Untold: Jake Paul the Problem Child su Netflix: uscita e cast

Untold: Jake Paul the Problem Child è un film del 2023, prodotto negli Stati Uniti, che racconta la storia del famoso, e molto particolare, pugile professionista. In questo documentario vengono svelati moltissimi dettagli sulla vita di Jake Paul, famoso puglie professionista ma anche piantagrane. Il film “racconta il suo incredibile percorso da pagliaccio del web a formidabile boxeur” si legge nella spiegazione. Un film che sicuramente coinvolgerà moltissimi telespettatori, che vogliono conoscere la storia di Jake Paul in modo molto più approfondito, scoprendo tutti i lati di lui e tutti i dettagli della sua scalata al successo. Questo documentario, particolarmente atteso, soprattutto dagli amanti del genere, uscirà su Netflix nella giornata di martedì 1 agosto 2023, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. La piattaforma di streaming ha in serbo moltissime sorprese per i suoi abbonati e il documentario Untold: Jake Paul the Problem Child è sicuramente una delle più attese. Il cast di questo documentario è composto principalmente da Jake Paul, che sarà il protagonista, pronto a raccontare la sua storia.

Untold: Jake Paul the Problem Child su Netflix: la trama

Untold: Jake Paul the Problem Child è un documentario dedicato al famoso pugile, che sta per arrivare su Netflix. Il documentario si chiede se Jake Paul, a 26 anni, è il nuovo salvatore della boxe o semplicemente un promoter illuso che affonda colpi più letali con il marketing che con i suoi pugni. La risposta può essere diverse a seconda di coloro a cui è rivolta la domanda. Il documentario rappresenta un’analisi su come un ragazzino spaventato dell’Ohio si sia trasformato in una celebrità di internet. Ogni famoso critico si contrappone ad un sostenitore che prende le sue difese, come Mike Tyson. Nel 2013, Jake e il fratello maggiore Logan hanno scatenato un caso social con scherzi e bravate postati su Vine e poi su Youtube, ottenendo milioni di visualizzazioni. I due fratelli hanno sfruttato il loro successo online avviando redditizie attività secondarie, come la musica di Jake e il suo ruolo in una serie TV di Disney Channel. Tra loro, però, è nata una forte tensione. Quando le difficoltà della vita reale gli sono quasi costate la carriera, Jake ha ottenuto una seconda chance come pugile e ha smentito gli scettici mettendo al tappeto vari rivali uno dopo l’altro. Il documentario si basa su avvincenti interviste con i fratelli Paul, i loro genitori, diversi fan, altri pugili e la scettica vecchia guardia, culminando con un incontro che lascerà tutti senza parole e dimostrerà se Jake ha realmente la stoffa per dominare questo nuovo ambito che ha deciso di scegliere.