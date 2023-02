Kim Tae Joon ha diretto il nuovo film coreano di stampo thriller in arrivo sulla piattaforma di Netflix. La protagonista è una donna e il suo cellulare: una perdita, una grande minaccia e uno spionaggio intimo che si ripercuote sulla stabilità psicologica della donna.

Il titolo del film è Unlocked: scopriamo insieme tutti i dettagli sulla nuova pellicola.

Unlocked: quando esce il film su Netflix?

Dopo il trailer e le varie anticipazioni, l’attesa può dirsi ufficialmente conclusa. Il nuovo thriller coreano Unlocked, infatti, arriverà su Netflix a partire da venerdì 17 febbraio 2023.

Per potere accedere al tanto atteso contenuto (così come a tutti gli altri disponibili in piattaforma), è obbligatoria la sottoscrizione di un abbonamento.

Si ricorda che Netflix nel 2023 ha modificato le regole di utilizzo e non offre più la possibilità agli utenti iscritti di condividere account e password. Ciò significa che solo chi abita sotto lo stesso tetto potrà godere degli schermi Netflix.

La trama di Unlocked: di che cosa parla il film?

Unlocked racconta una vicenda abbastanza inquietante: tornando dal lavoro, Na-mi (interpretata da Chun Woo-hee) perde il suo smartphone, contenitore effettivo di tutto ciò che la riguarda, da informazioni private, a contatti telefonici, conti correnti, fotografie e così via.

Il telefono smarrito viene trovato da Jun-yeong (interpretato da Yim Si-wan) che sceglie di restituirlo alla padrona, ignara che l’uomo ha però inserito al suo interno uno spyware in grado di visualizzare ogni minimo dettaglio. Jun-yeong inizia così un vero e proprio spionaggio nei confronti della protagonista: segue i suoi spostamenti, inizia a conoscere tutti i suoi hobby e le sue passioni, scopre dettagli sulla sua carriera professionale e sulla sua situazione bancaria, per non parlare degli affetti e della famiglia. Insomma, l’uomo mette in atto una vera missione di spionaggio e di ricatto e, per aggiungere tensione alla situazione già di per sé complessa e inquietante, decide di avvicinarsi alla donna nascondendole ovviamente la sua vera identità.

Le cose si complicano quando il detective di polizia Ji-man trova tracce del figlio dell’uomo-spia sulla scena di un crimine e indaga in modo segreto su di lui, sospettando lo scenario peggiore. La donna, nel frattempo, si sente sollevata per avere ritrovato il suo telefono, ma come si può immaginare la sua vita viene completamente sconvolta e tutto le si ritorcerà contro in senso negativo: riuscirà a tornare alla normalità e l’uomo-spia sarà smascherato?

Il cast di Unlocked

Nel cast del nuovo thriller coreano troveremo i volti di:

Chun Woo-hee;

Kim Hie-won;

Kim Ye-won;

Yim Si-wan;

Park Ho-san;

Jeon Jin-oh

La regia è affidata a Kim Tae Joon, che ha scelto di realizzare il film ispirandosi al lungometraggio giapponese Stolen Identity.

Unlocked è un film a tratti molto inquietante, tanto che Netflix stesso lo inserisce tra le categorie thriller, crime thriller, film crime. L’analisi della psicologia e la violazione della privacy sono il perno su cui si basa tutta la pellicola e la suspense sarà alle stelle sin dal primo minuto. Se il genere thriller vi piace e amate stare sulle spine, Unlocked è sicuramente il film che fa per voi.

Venerdì 17 febbraio 2023 tutti connessi su Netflix: Unlocked sarà finalmente disponibile.