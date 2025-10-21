Unghie autunno/inverno 2026: colori e tendenze della stagione

Le unghie, in particolare, diventano una tela su cui esprimere la propria personalità, un dettaglio fondamentale per definire e arricchire ogni look. La moda per l’autunno/inverno 2026 propone non solo colori, ma anche texture e nail art raffinate che richiedono precisione e cura per un risultato impeccabile. Seguire questi trend e sfoggiare una manicure perfetta non significa necessariamente dover ritagliare del tempo per recarsi in un salone; anche chi ha un’agenda fitta di impegni può infatti concedersi un trattamento di alto livello, grazie a soluzioni come la manicure e pedicure a domicilio con Deeva, che porta l’esperienza di un centro estetico direttamente a casa, garantendo comodità e un risultato professionale. Vediamo ora nel dettaglio quali sono le palette e gli stili che definiranno le unghie dei prossimi mesi.

Il ritorno dei marroni intensi

Il marrone si riconferma come uno dei protagonisti indiscussi della stagione fredda, declinato in tutte le sue sfumature più calde e golose. Dal color cioccolato fondente al moka, passando per le tonalità del caramello e del castagna, questi colori donano alla manicure un aspetto curato e particolarmente chic. La loro versatilità li rende perfetti per ogni occasione, da quelle più formali a quelle più casual, abbinandosi magnificamente ai tessuti tipici dell’inverno come la lana e il cashmere. Per un tocco ancora più attuale, la finitura “glazed” o glassata conferisce una luminosità discreta ma d’effetto, rendendo il classico smalto marrone ancora più intrigante e contemporaneo.

Verdi e blu: i nuovi neutri sofisticati

Accanto ai colori più tradizionali, l’autunno/inverno 2026 vede l’ascesa di tonalità più inaspettate ma ugualmente raffinate. Il verde bosco, profondo e intenso, e il verde oliva si impongono come scelte di carattere per chi desidera una manicure che non passi inosservata. Allo stesso modo, i blu si fanno più misteriosi e ricercati: non il classico blu navy, ma sfumature più spente e polverose come il “Grayish Blue“, un blu attenuato da una punta di grigio. Queste cromie, alternative eleganti al nero, offrono un’eleganza sobria e si prestano a essere indossate sia con finish lucidi che opachi, per un risultato finale sempre ricercato.

L’eleganza intramontabile dei rossi profondi

Nessuna stagione fredda sarebbe completa senza il ritorno dei rossi scuri. Quest’anno, le passerelle celebrano le nuance più intense e avvolgenti, come il bordeaux, il vinaccia e il color amarena. Simbolo di una femminilità decisa e senza tempo, queste tonalità conferiscono immediatamente un’allure sensuale e curata. Si adattano perfettamente sia alle unghie corte e squadrate sia a quelle più lunghe e a mandorla. Questo grande classico della manicure rimane un trend saldo, capace di vestire le mani con un tocco di pura eleganza, ideale per le serate speciali ma anche per aggiungere carattere ai look di tutti i giorni.

Viola regali e misteriosi

Un’altra famiglia di colori che guadagna un posto di rilievo è quella dei viola. Dal “Royal Violet“, un viola intenso e quasi regale, fino alle sfumature più cupe del prugna, queste tinte aggiungono un tocco di mistero e lusso alla manicure. Annunciato come uno dei colori dell’anno 2025, il “Future Dusk“, un ibrido tra il blu e il viola, si preannuncia come una scelta d’avanguardia. Queste tonalità si sposano magnificamente con accenti metallici, come l’oro o l’argento, e sono perfette per chi ama osare con un colore profondo ma meno convenzionale del solito.

Texture tridimensionali e dettagli gioiello

Oltre al colore, la stagione fredda pone l’accento sulle texture. La manicure non è più solo una superficie liscia e monocromatica, ma si arricchisce di dettagli tridimensionali che la trasformano in un piccolo gioiello. Applicazioni delicate come piccole perle, strass minimalisti o dettagli metallici impreziosiscono le unghie, spesso su basi nude o lattiginose per creare un contrasto elegante. Anche i finish giocano un ruolo fondamentale, con un grande ritorno delle polveri cromate e degli effetti specchio, capaci di catturare la luce e donare un aspetto futuristico e di grande impatto visivo.