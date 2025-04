Una serata di festa e allegria

La vita è fatta di momenti speciali, e una serata in costume può trasformarsi in un ricordo indimenticabile. Questo è esattamente ciò che è accaduto durante il compleanno di Jonella e della figlia Ludovica Ligresti, dove Aurora Ramazzotti e il suo futuro marito Goffredo hanno dato il massimo per rispettare il tema della serata. La coppia ha scelto di travestirsi, con Aurora nei panni di Wonder Woman e Goffredo come Pete Mitchell, il pilota di caccia del celebre film Top Gun. Un’occasione perfetta per divertirsi e lasciarsi andare, lontano dalle responsabilità quotidiane.

Costumi e divertimento tra amici

La festa ha visto un mix di costumi creativi e originali. Aurora, 28 anni, ha sfoggiato un look sensuale e accattivante, ballando e cantando insieme a Ludovica, che ha scelto di interpretare Jessie, la protagonista femminile di Toy Story. Il costume di Ludovica, però, ha attirato l’attenzione per la sua audacia, rendendo la serata ancora più vivace. Jonella, 58 anni, ha optato per un travestimento da Jessica Rabbit, aggiungendo un tocco di glamour e sensualità all’evento. La serata è stata un vero e proprio tripudio di colori e risate, con gli ospiti che si sono divertiti fino a notte fonda.

Un amore che cresce

Per Aurora e Goffredo, la festa è stata anche un’opportunità per staccare dalla routine quotidiana e godersi un momento di spensieratezza. Con il piccolo Cesare, il loro bambino di due anni, a casa, la coppia ha potuto dedicarsi completamente alla serata. Goffredo, visibilmente innamorato, ha colto l’occasione per elogiare la sua compagna, sottolineando quanto fosse bella nei panni di Wonder Woman. Con il matrimonio all’orizzonte, i due sembrano più uniti che mai, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro vita insieme. La data e il luogo delle nozze rimangono un mistero, ma l’attesa rende tutto ancora più emozionante.