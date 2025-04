Un attico nel cuore di Trento

Nel cuore di Trento, precisamente nel quartiere innovativo di Le Albere, si trova un attico panoramico che rappresenta un perfetto equilibrio tra architettura contemporanea e interior design su misura. Questo spazio, progettato dallo studio Baldessari e Baldessari, è un rifugio di luce e arte, ideale per una giovane famiglia che desidera vivere in un contesto sicuro e tecnologicamente avanzato.

Un design che parla di luce e armonia

Entrando nell’attico, la luminosità degli ambienti colpisce immediatamente. Le ampie aperture vetrate permettono alla luce naturale di inondare gli spazi, riflettendosi sulle pareti bianche e creando un’atmosfera ariosa e accogliente. I pavimenti in legno di olmo, posati in modo da esaltare le venature calde del legno, uniscono visivamente gli spazi, mentre i mobili realizzati su misura si integrano perfettamente con l’ambiente, lasciando che i dettagli tessili portino accenti di colore.

Un’arte che arricchisce l’abitare

Ogni angolo dell’attico è arricchito da opere d’arte contemporanea, che non solo decorano, ma raccontano una storia. Le pareti bianche fungono da galleria ideale per dipinti e installazioni, creando un dialogo armonico con gli arredi. La scelta dei materiali e delle finiture riflette un’eleganza sobria, dove il bianco si sposa con toni naturali e texture morbide, rendendo ogni spazio unico e personale.

Terrazze panoramiche: un’estensione della casa

Uno degli aspetti più affascinanti di questo attico è la presenza di terrazze panoramiche che si affacciano sul parco urbano e sulle montagne circostanti. Questi spazi esterni, arredati con cura e attenzione ai dettagli, offrono un’area per momenti di convivialità e relax, immersi nella bellezza della natura. Le terrazze diventano così un prolungamento degli interni, creando un’atmosfera di continuità e armonia.

Un sogno abitativo realizzato

Questo attico non è solo una dimora, ma un vero e proprio sogno abitativo. Ogni elemento, dalla disposizione degli arredi alla scelta delle opere d’arte, è stato pensato per creare un ambiente che parla di eleganza, comfort e bellezza quotidiana. La mano esperta di Baldessari e Baldessari si riflette in ogni dettaglio, rendendo questo spazio un esempio di come l’architettura e il design possano convivere in perfetta armonia.