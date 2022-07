Uccide una ragazza, fa a pezzi il corpo e lo getta nei rifiuti

Orrore a Londra, dove un killer uccide una ragazza di 20 anni, per poi fare a pezzi il suo corpo e gettare il cadavere nel cassone dei rifiuti.

Omicidio macabro a Londra. Un camionista è stato ripreso dalle telecamere mentre trasportava il corpo di una donna che aveva prima ucciso, e poi infilato in un bidone della spazzatura, prima di scaricarla in un parco.

Il colpevole ha nome di Neculai Paizan, 64 anni: l’uomo ha selvaggiamente assassinato la povera Agnes Akom, 20 anni, per poi farla a pezzi con una sega elettrica e, infine, gettarla via come fosse un rifiuto.

Le indagini e il processo

La polizia ha diffuso le immagini strazianti di Paizan che spingeva un bidone della spazzatura con la signora Akom all’interno. L’autista del camion ha ucciso la Akom in un attacco furioso, prima di gettarla nel cestino e seppellirla sotto una pila di tronchi al parco.

Paizan, però, ha affermato di essersi svegliato e di aver trovato la giovane donna morta dopo che lei lo aveva drogato.

Nonostante ciò, il raccapricciante caso ha richiesto alla giuria meno di un’ora per decidere la condanna. La mattina del 9 maggio dello scorso anno, la signora Akom aveva lasciato il suo appartamento a Cricklewood, a nord-ovest di Londra, dopo aver detto al suo partner che sarebbe andata a lavorare, ma non ha mai più fatto ritorno.